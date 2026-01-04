La borrasca Francis deja grandes acumulados de lluvia este domingo: cinco municipios de Cádiz entre los que llueve en España

La borrasca fría aislada Francis, que se encuentra en estos momentos en el golfo de Cádiz, cerca del Estrecho, está dejando importantes acumulados de lluvia en la provincia de Cádiz. La AEMET señala que las precipitaciones más intensas se esperan en los tercios sur y sudeste peninsular, donde ya se han superado los 80 mm en 12 horas en el área del Estrecho y provincia de Málaga, pudiéndose superar los 100 mm/12 horas.

El consejero del Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a Fase de Emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones. Estas lluvias está dejando las primeras incidencias, con carreteras cortadas por inundaciones, como la A-2233 (Conil-Barbate, por Los Caños) y otra en Rota así como en la comarca del Campo de Gibraltar. En esa comarca, en aviso naranja, se ha evacuado la perrera de Los Barrios y Jimena corta varios pasos y puentes por el desbordamiento del río Hozgarganta.

Lluvia acumulada en los municipios de Cádiz

Los datos oficiales de la AEMET señalan grandes acumulados de precipitaciones este domingo en las distintas estaciones meteorológicas repartidas por la provincia. Vejer es el municipio, según estas cifras, donde más ha llovido este domingo, con cerca de 74 litros hasta las 14:20 horas. Pero en este ranking también se encuentra la estación de Cádiz y San Fernando, con más de 50 mm en lo que va de jornada. Le siguen, entre localidades de Málaga, Jimena y Tarifa, a la espera de que no cesen de momento hasta la tarde/noche.

El aviso por precipitaciones es amarillo en todas las comarcas de Cádiz salvo el Campo de Gibraltar donde es naranja. En Málaga han pasado a alerta roja en la comarca del Sol y Guadalhorce.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste en extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios, sobre todo en las provincias de Cádiz y Málaga.

Vejer 73,4 mm hasta las 14:30 horas

73,4 mm hasta las 14:30 horas Cádiz 55,4 hastas las 14:30 horas

55,4 hastas las 14:30 horas San Fernando 52,9 mm hasta las 14:30 horas

52,9 mm hasta las 14:30 horas Jimena 5 2,2 mm hasta las 13:00 horas

2,2 mm hasta las 13:00 horas Chipiona 43 hasta las 14:00 horas

43 hasta las 14:00 horas Medina 43 mm hasta las 14 horas

43 mm hasta las 14 horas San Roque 42,6 hasta las 14:00 horas

42,6 hasta las 14:00 horas Barbate 41,8 hasta las 13:00 horas

41,8 hasta las 13:00 horas Rota 39,8 mm hasta las 14:00 horas

Grazalema 32,6 mm hasta las 14:30 horas

Jerez Aeropuerto 28,6 mm hasta las 14:30 horas

El Bosque 25 mm hasta las 14:00 horas

San José del Valle 24 mm hasta las 14:00 horas

Olvera 15 mm hasta las 13:00 horas

Carreteras afectadas por las lluvias

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz y la Diputación de Cádiz han actualizado este domingo 4 de enero a las 14:00 horas la situación de incidencias y cortes de tráfico: