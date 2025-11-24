Comienza oficialmente la semana del Black Friday en Cádiz Centro Comercial Abierto

El Black Friday se celebra oficialmente el próximo viernes 28 de noviembre. Esta fecha, puramente comercial para incentivar las compras de cara a las fiestas navideñas, se importó de Estados Unidos y ya se ha convertido en un día marcado en rojo en el calendario. La asociación Cádiz Centro Comercial Abierto la organiza cada año para atraer clientes a sus negocios. Este 2025, José Amaya, presidente de la entidad, comentaba que muchas tiendas habían decidido adelantar sus ofertas y descuentos varios días, pero oficialmente la semana del Black Friday comienza este lunes, 24 de diciembre, y concluye el próximo 1 de diciembre.

En este periodo los establecimientos asociados han programado rebajas y promociones y Cádiz Centro Comercial Abierto ha puesto en marcha una campaña de fidelización con descuentos, premios y recompensas a través de su aplicación. Con cada compra en los establecimientos que forman parte de la asociación, el cliente recibe un código QR que tiene que escanear para descubrir si ha ganado un vale de cinco euros para usar en esas mismas tiendas.

Además, durante la campaña el importe de cada compra se doblará en puntos que el cliente podrá usar en la App Cádiz Centro, para conseguir más participaciones y premios.

La entidad está constantemente poniendo en marcha campañas para agradecer a los clientes su apoyo al comercio local y de proximidad, por lo que hace solo unas semanas comenzó la iniciativa 'Tu fidelidad abre regalos', en la que podían acumular puntos con sus compras y acceder a un panel en el que se esconden obsequios cedidos por los propios establecimientos.

Para el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, el Black Friday es una fecha clave para promover y comenzar las compras de Navidad, siendo un periodo fundamental para los negocios de la zona. La semana del Black Friday es una fecha concreta, pero para José Amaya "noviembre se ha convertido prácticamente en el mes del Black Friday". El viernes negro coincidirá, además, con el encendido del alumbrado extraordinario del Ayuntamiento, una reclamación de la entidad desde hace años, lo que supone otro incentivo para llenar las calles del centro de gaditanos y visitantes.