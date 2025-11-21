José Amaya es reelegido presidente de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto

Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA) celebró este jueves su Asamblea Electoral en el Hotel Casa Cánovas, donde los asociados han elegido a la nueva Junta Directiva que encabezará la entidad durante los próximos cuatro años. José Amaya Vidal, gerente de Multiópticas, ha sido reelegido como presidente, revalidando así la confianza del tejido comercial del centro de la ciudad.

La candidatura presentada está integrada por representantes de distintos sectores del comercio y los servicios, configurando un equipo sólido y diverso. La nueva Junta Directiva queda compuesta por el presidente, José Amaya Vidal; como vicepresidenta primera Josefa Díaz Delgado (Hotel Las Cortes); vicepresidente segundo Jaime Ruiz López (City Expert); secretaria general Yolanda Pérez Ríos (Cádiz Centro Comercial Abierto) y tesorero Francisco José Álvarez Márquez (Asodemer).

Los vocales para este periodo serán Natalia Vázquez Olmedo (El Taller de Coqui); Dolores Corral Pérez (La Lectora); Mario Jesús Pardo Allely (Allely) y Verónica Sabido Guerra (Ecue).

Durante la asamblea, CCCA dedicó unas palabras de agradecimiento a José Manuel García y a Ana Sánchez, quienes cierran su etapa en la Junta Directiva. La entidad destacó “su dedicación, compromiso y enorme aportación durante estos años, esenciales para el crecimiento del proyecto”.

En su intervención, José Amaya hizo balance de la legislatura anterior explicando que "hemos vivido cuatro años intensos, de crecimiento continuo. He visto cómo el comercio del centro se unía, cómo aparecía una actitud renovada y valiente para impulsar el cambio. Liderar este proyecto ha sido un reto y un honor, porque está pensado para los comerciantes y para la ciudad”.

Destacó además la importancia del Plan Estratégico 2023–2025, al que calificó como “un reto complejo pero necesario, con avances significativos en digitalización, dinamización, sostenibilidad, experiencia de cliente y fortalecimiento del comercio de proximidad”. El presidente de la entidad cree que "hemos cumplido la mayoría de las 26 acciones estratégicas fijadas. Hemos crecido en asociados, en presencia pública, en actividad comercial y en innovación. Pero queda trabajo por hacer, y lo afrontamos unidos.”

De cara al nuevo mandato, anunció que el equipo ya trabaja en el Plan Estratégico 2025–2029, alineado con la Agenda 2030 del Comercio orientada hacia "la digitalización, sostenibilidad, modelo de ciudad, colaboración público-privada y la mejora continua de la experiencia de compra. Nuestro comercio aporta mucho más que productos: aporta servicio, cercanía, confianza y calidad.”

Amaya cerró su intervención con un mensaje directo al comercio del casco histórico: “Quiero hacer un llamamiento a todo negocio del centro: os necesitamos. Para seguir transformando Cádiz, para ser un referente provincial, todos tenemos que implicarnos. La fuerza del comercio local está en la unión.”

UN NUEVO CICLO CON VISIÓN DE FUTURO

Con una Junta Directiva renovada e ilusionada, CCCA inicia un nuevo mandato centrado en fortalecer el comercio local como motor social y económico; impulsar la digitalización y la innovación; mejorar la experiencia de compra en el centro histórico; fomentar la colaboración entre comerciantes y administraciones y consolidar un modelo de ciudad más vivo, humano y sostenible.

Cádiz Centro Comercial Abierto afronta los próximos cuatro años con un compromiso claro: seguir construyendo un centro histórico fuerte, dinámico y lleno de vida.