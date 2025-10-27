El Ayuntamiento y Cádiz Centro Comercial Abierto refuerzan su colaboración para impulsar el comercio urbano

José Amaya, Bruno García y Beatriz Gandullo, tras la firma del convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Cádiz Centro Comercial Abierto.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA), José Amaya Vidal, acompañado por la teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo, han suscrito el Protocolo General de Actuación 2025–2029, un acuerdo que refuerza la cooperación entre ambas entidades para seguir impulsando el comercio urbano de proximidad y la dinamización económica del centro histórico de la ciudad.

El documento establece un marco de colaboración de cuatro años, prorrogable, que permitirá coordinar acciones conjuntas en materias estratégicas como la digitalización del sector comercial y hostelero, la promoción del emprendimiento y el relevo generacional, la igualdad de género y visibilización de la mujer empresaria, así como la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad universal.

Entre las líneas de actuación recogidas destacan la ejecución del Plan Estratégico 2023-2025 del CCCA, la puesta en marcha de programas formativos dirigidos a jóvenes emprendedores, la captación de nuevos asociados en sectores emergentes, y la participación activa en campañas municipales de promoción comercial, turística y cultural.

Por su parte, el Ayuntamiento gaditano se compromete a apoyar y coordinar las iniciativas de dinamización, facilitar el acceso del CCCA a programas de subvenciones autonómicas, estatales y europeas, y a impulsar mejoras urbanas e infraestructurales en el entorno del centro comercial abierto.

El acuerdo contempla además la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, encargada de evaluar los resultados, intercambiar información y explorar nuevas vías de colaboración.

Con esta firma, el Consistorio y la asociación renuevan su compromiso con la modernización, competitividad y sostenibilidad del comercio local, reforzando el papel del centro histórico como referente de vida urbana, emprendimiento y atractivo turístico