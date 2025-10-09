Cádiz Centro Comercial Abierto lanza una campaña para poner en valor el comercio local

Desde este mismo jueves y hasta el 2 de noviembre, Cádiz Centro Comercial Abierto pone en marcha la campaña Puertas que Abren Ciudad, una iniciativa que busca resaltar el papel del comercio local como motor económico, social y cultural de la ciudad. El lema de la campaña, 'El comercio local construye Cádiz cada día', refleja la importancia de cada establecimiento que, al abrir sus puertas, contribuye a mantener viva la esencia de Cádiz.

Durante casi un mes, se llevarán a cabo diversas acciones para implicar a comerciantes y clientes en esta iniciativa, Así, cada comercio asociado contará con un cartel identificativo, con distintivos exclusivos de 'abierto' y 'cerrado', con frases cercanas y originales, que refuerzan el espíritu de la campaña. Asimismo, se repartirán 1.000 bolsas reutilizables entre los clientes que realicen compras en los comercios asociados y acudan a la sede de Cádiz Centro con su ticket y la app descargada.

El cartel que anuncia la campaña. / D.C.

Una pieza audiovisual mostrará la esencia del comercio local y su contribución a la vida de la ciudad y la imagen de la campaña, a través de 'mupis' urbanos, estará presente en distintos puntos de la ciudad, reforzando la visibilidad del comercio local. También, las redes sociales de Cádiz Centro y la app oficial se llenarán de contenidos que fomenten la participación ciudadana y den protagonismo a los comercios asociados.

Yolanda Pérez, gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto, destaca que con esta campaña "queremos recordar que cada vez que un comercio abre sus puertas, no solo lo hace para atender a sus clientes, sino también para mantener viva nuestra ciudad. Consumir en el comercio local es apoyar empleo, cercanía y el futuro de Cádiz”.

La campaña 'Puertas que Abren Ciudad' cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, y se enmarca en el compromiso de Cádiz Centro Comercial Abierto "por dinamizar la actividad comercial, fortalecer la identidad del centro histórico y generar orgullo de pertenencia en la ciudadanía".