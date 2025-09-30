El Ayuntamiento sacará de nuevo a concurso el alquiler del local de Palillero

El Ayuntamiento de Cádiz quiere darle otra oportunidad de futuro al local de su propiedad que se localiza en la Plaza del Palillero. Después de que el primer intento de arrendamiento no haya recibido ninguna propuesta de firma ni empresa que quiera abrir en este céntrico enclave, el gobierno de Bruno García prepara un segundo concurso para el local, convencido de que la propuesta será atractiva para el sector comercial.

Según fuentes municipales, será en los próximos días cuando comience el segundo proceso de licitación para arrendar este espacio de 1.148,53 metros cuadrados útiles. Y según aseguran también, las condiciones de esta nueva licitación serán idénticas a las del concurso que el pasado viernes fue declarado desierto por la Junta de Gobierno Local. Es decir, que se pedirá una renta anual mínima de 103.652,28 euros que se actualizará cada año y se pagará a razón de 8.637 euros mensuales. El contrato de alquiler se firmaría por un período de diez años.

Este local de la Plaza del Palillero, donde hasta hace unos meses estuvo la firma Sfera, es el más grande actualmente en el centro histórico que se encuentra vacío. Y el concurso que va a convocar por segunda vez el Ayuntamiento fija un precio realmente bajo para los niveles que se manejan en el mercado inmobiliario. Así, el precio de licitación se queda en 7,52 euros por metro cuadrado; cifra muy inferior al coste de hasta 20 euros por metro cuadrado que se está pagando en otros locales del entorno.

Lo que sí es cierto es que debido a la amplitud del espacio el local requiere una actividad o una firma que sea capaz de dar contenido a esos más de 1.000 metros cuadrados útiles; algo que contrasta con la progresiva huida de las grandes firmas de moda del casco histórico, la última de ellas la propia Sfera que cerró a finales del pasado año en este local. Aunque la actividad comercial principal también puede ser compatible con un uso dotacional o de la administración pública.

La situación de este local comercial de la plaza del Palillero se suma al cierre de la oficina central del Banco Santander que días atrás anunciaba este periódico y que dejará también sin uso ese destacado edificio que hace esquina con Montañés y Columela, sin que hasta el momento se sepan los planes que tendrá la entidad bancaria para dotar de actividad al inmueble.