El Ayuntamiento de Cádiz no recibe ofertas por el local de la plaza del Palillero

El local municipal de la Plaza del Palillero seguirá vacío. Al menos por ahora. El concurso convocado por el Ayuntamiento para encontrar nuevo arrendatario tras la marcha de la firma Sfera, que ha ocupado ese amplio local en los últimos años, se ha saldado sin ofertas, sin interesados en abrir ahí un nuevo negocio bajo las condiciones estipuladas por el Ayuntamiento, que es el propietario.

En concreto, pedía el Ayuntamiento un canon anual mínimo de 103.652,28 euros, actualizado cada año y pagadero mes a mes (a razón de 8.637 euros mensuales), durante un período asegurado de diez años, por un espacio de 1.291,99 metros cuadrados construidos (1.148,53 metros cuadrados útiles).

La Junta de Gobierno Local que se celebrará este viernes será la que certifique la ausencia de ofertas, declarando así desierto el concurso de arrendamiento del local. Y ante esta realidad, tendrá que decidir ahora el gobierno municipal de Bruno García si volver a sacar otro concurso público, previsiblemente cambiando algunas de las condiciones o los precios fijados; o si bien opta por alguna otra solución o fórmula jurídica.

No parece que el precio deba ser el motivo de esta ausencia de ofertas, teniendo en cuenta que las cantidades incluidas en el pliego de la licitación arrojan un precio de 7,52 euros por cada metro cuadrado; partida que se sitúa muy por debajo del precio actual de mercado para locales comerciales en la ciudad, donde en algunos casos se llegan a superar los 20 euros por metro cuadrado.

Por contra, el del Palillero es el local comercial vacío más grande que existe en el casco histórico, ya que la antigua sede de Zara en la calle Columela tendría un concepto diferente al tratarse de una finca completa y no de un local en sí. Eso sí, tiene un difícil acceso desde la plaza del Palillero, con una considerable escalera que supone un problema para las personas con algún problema de movilidad.