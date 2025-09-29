Cierra la histórica sede del Banco Santander en la plaza del Palillero de Cádiz, que pierde a otros de sus equipamientos

El Banco Santander ha anunciado el cierre de su sede principal en Cádiz, en la plaza del Palillero. La noticia se ha trasladado ya a sus clientes y confirmado por fuentes oficiales de la entidad a este diario. El cierre efectivo tendrá lugar a mediados del mes de octubre, el día 17 inicialmente.

Este cierre se une al ya ejecutado de la sucursal de la avenida de Andalucía esquina con Santa Cruz de Tenerife.

Todos los clientes de ambas oficinas se trasladan a la que el Santander ya tiene en la calle Columela esquina Churruca, que con ello se convierte en la principal de la ciudad.

Ambas operaciones forman parte de la reestructuración que este grupo bancario realiza en toda España. El uso cada vez mayor de la banca online y del servicio digital viene reduciendo desde hace unos años la presencia personal de clientes en sus oficinas. Esta misma política se ejecuta también desde otros bancos, que igualmente están reestructurando sus redes de oficinas.

La inminente salida del Santander de la plaza del Palillero, de la que ya se llegó a hablar en 2011, supone dejar libre un edificio con un importante valor arquitectónico, que se construyó a finales del siglo XIX sobre una parcela de 395 metros cuadrados.

Entrado en el siglo XX el inmueble, que antes había dado cabida a una de las principales jugueterías de la ciudad, llamada El Palillero, se ocupó por las oficinas del banco y por la vivienda de su director.

Curiosamente hay una estrecha relación entre Cádiz y el Banco Santander. En 1794 nació en Puerto Real José María Botín, que estudió Medicina en el Real Colegio de Cádiz y se trasladó a Santander en 1827 como cirujano primero de la Armada, iniciando la saga que fundó el banco, hoy uno de los grandes de Europa.

El gran solar que ha quedado libre tras la marcha de Sfera

Desde el Banco no se aclara cuál va a ser el futuro de estas dependencias y el uso que puedan tener.

En todo caso, quedará vacío un importante equipamiento urbano que se une también con el que hasta hace unas semanas ocupaba Sfera en los bajos del edificio municipal en la misma plaza del Palillero.

En este caso, el local comercial, que con 1.148 metros cuadrados útiles es uno de los locales más amplios de la ciudad, sigue vacío tras quedar sin ofertas el concurso abierto por el Ayuntamiento. El municipio pedía un canon mínimo de 103.000 euros anuales por el local.

Este vacío en plena plaza del Palillero, epicentro de la zona comercial del casco antiguo, contrasta con la recuperación del sector en la calle Columela, con el refuerzo de Ancha como vía cada vez con más oferta hostelera, y con los altibajos ya habituales en las calles Novena y José del Toro.

Lo cierto es que hoy la demanda de locales amplios en los centros urbanos de ciudades medias como Cádiz va en descenso. Las grandes cadenas apuestan por locales amplios en las grandes capitales o en los centros comerciales, a la vez que han ido cerrando tiendas en el resto de las localidades, como ha pasado en la Bahía.

Tampoco parece que exista ningún empresario de la ciudad dispuesto a asumir la gestión del local, a pesar de su ubicación estratégica, aunque tiene como problema la escalinata de acceso, algo que puede parecer nimio pero que se destaca como negativo por parte del propio sector del comercio.

El Ayuntamiento corre así el riesgo de no encontrar postor para este local, una vez Sfera optó por adelantar su marcha del mismo y reubicarse en el centro de El Corte Inglés.

Para evitar quedarse con este amplio local sin uso alguno durante más meses de los que ya ha estado cerrado, el Ayuntamiento podría replantearse un cambio de uso del mismo.

A escasos metros se levanta en el antiguo Rectorado de la calle Ancha un centro cultural municipal que, al final, se ha convertido en un contenedor de diversas bibliotecas, asociaciones y una estrecha sala de exposiciones. El antiguo local comercial del Palillero se puede plantear como un complemento para este equipamiento y contar con una sala expositiva amplia, de la que hoy carece la ciudad.