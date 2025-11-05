Cádiz Centro Comercial Abierto adelanta el Black Friday

Cádiz Centro Comercial Abierto ha decidido adelantar la campaña del Black Friday. Aunque oficialmente comienza el 24 de noviembre y dura una semana, este año la entidad ha dispuesto que sean sus asociados quienes elijan la fecha más adecuada para comenzar a realizar ofertas y descuentos en sus negocios. "Nos metemos ya en la campaña del Black Friday porque tenemos que adaptarnos al entorno y son muchos los centros comerciales que comienzan a aplicarla el día 1, así que noviembre se ha convertido básicamente en el mes del Black Friday", afirmó José Amaya, presidente de la asociación.

"No podemos poner fecha al Black Friday porque ya nadie espera al viernes negro. Lo que queremos hacer es empezar ya, que cada socio tenga la oportunidad de ofrecer lo que quiera en el momento que desee. Hay muchos que han empezado ya, así los clientes tienen la oportunidad de encontrar productos más económicos. Hay que adaptarse a los tiempos", redundó el presidente de la entidad.

Dentro de esta campaña se desarrollará una novedad y es que el cliente que compre productos por una determinada cantidad, se llevará el doble de puntos para canjear y aprovecharse luego de las promociones, vales de regalo, cupones y premios de la aplicación.

Además, Cádiz Centro Comercial Abierto quiere premiar a sus clientes por su lealtad con otra acción: la campaña 'Tu fidelidad abre regalos' en la que podrán acumular puntos con sus compras y acceder a un panel en el que se esconden obsequios cedidos por los propios establecimientos.

El presidente de la entidad, José Amaya, resaltó que esta iniciativa "es una oportunidad que tenemos para agradecer a nuestros clientes que sigan apostando por el comercio local, porque para nosotros es muy importante que sigan comprando en nuestros establecimientos", apuntó Amaya.

Para acceder a los regalos, hay que meterse en la aplicación de Cádiz Centro Comercial Abierto, entrar en el programa de fidelización, canjear los puntos, acudir a la sede de la entidad, ubicada en la plaza San Martín, y elegir una de las casillas dispuestas en un panel. Habrá unos 120 regalos pertenecientes a los establecimientos asociados, a los que José Amaya ha querido reconocer por su colaboración "totalmente altruista", destacó.

La delegada de Comercio, Beatriz Gandullo, acudió a la presentación de ambas campañas y alabó la puesta en marcha de iniciativas como estas que que lo que consiguen es que "la gente se quede en Cádiz a comprar. Los comerciantes quieren agradecer a la gente que siga apostando por venir a sus negocios y hacer consumo local. No hay que olvidar que el comercio local se sustenta de las personas que entran cada día por la puerta y esos son nuestros vecinos y vecinas".

La edil redundó en esta idea e invitó a la reflexión. "Vivimos en una ciudad muy rica, una ciudad que invita a venir, a pasear, a comprar y tomarse un café. Este centro comercial abierto es un centro comercial multisectorial, donde podemos encontrar de todo, por ello creo que es importante hacer el ejercicio de, antes de comprar por Internet, pensar si el comercio de abajo tiene ese producto porque estaremos haciendo una gran acción. Estamos haciendo ciudad y esa es la ciudad que queremos, la habitada, la que paseas por sus calles y las barajas están arriba, pero para que las barajas estén arriba necesitamos gente consumiendo", concluyó.