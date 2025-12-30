Denuncian a Defensa un ejercicio nocturno que puso en riesgo a los alumnos del CEFOT-2 de Camposoto al ignorar un fuerte temporal

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado explicaciones al Ministerio de Defensa por "los incidentes ocurridos entre los días 15 y 18 de diciembre de 2025 en el Centro de Formación de Tropa nº 2 (CEFOT-2) de San Fernando". Según las informaciones que ha recibido, los alumnos de dos compañías debieron realizar un ejercicio de instrucción en campo abierto a pesar de existir avisos de nivel amarillo por lluvias torrenciales y tormentas emitidos por la AEMET. Incluso con la activación del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) por parte de la Junta de Andalucía -señala en un comunicado- los cuadros de mando decidieron seguir adelante con la programación, ignorando las advertencias sobre la gravedad de la situación meteorológica.

Según la denuncia de ATME, "la situación alcanzó su punto más crítico durante la noche del 15 de diciembre, cuando se ordenó a los alumnos desplegarse en una zona elevada para realizar un ejercicio de noche de soledad". Cerca de la medianoche, expone la asociación, as condiciones empeoraron drásticamente con lluvias torrenciales y aparato eléctrico que provocaron riadas en el terreno, las cuales llegaron a arrastrar presuntamente a personal y material, causando lesiones de diversa consideración entre los alumnos. La orden de regreso al centro no se dio hasta la madrugada, "momento en el que se vivieron escenas de incertidumbre al registrarse inicialmente la falta de cuatro alumnos en el control de personal posterior"

ATME muestra su máxima preocupación ante lo que considera "una falta de prudencia incomprensible, especialmente teniendo en cuenta los trágicos antecedentes recientes en las Fuerzas Armadas, como el fallecimiento de dos militares de tropa ahogados durante un ejercicio en Córdoba. La asociación critica que se expusiera a personal en fase de formación, que carece de la experiencia necesaria para gestionar emergencias climáticas, a riesgos que contravenían directamente las recomendaciones de Protección Civil sobre no acampar cerca de cauces ni permanecer en zonas elevadas por riesgo de rayos.

ATME subraya que el CEFOT es, por definición, una etapa de formación y aprendizaje progresivo, no una fase de endurecimiento, sobre todo debido a la brevedad de dicho periodo; dicha progresión debe reservarse para cuando el personal ya esté plenamente instruido y destinado en sus unidades operativas. En este sentido, si durante un ejercicio de instrucción un número significativo de alumnos sufre problemas físicos, esto constituye un indicador claro de que la instrucción no ha sido la adecuada o no se ha ajustado a las capacidades actuales del alumnado en formación.

Ante la gravedad de estos hechos, la asociación ha planteado una batería de preguntas al Ministerio de Defensa para conocer los criterios técnicos y de seguridad que justificaron mantener el ejercicio. Asimismo, ATME ha solicitado datos oficiales sobre el número de alumnos que requirieron asistencia sanitaria, aquellos con pronósticos superiores a "leve" y cuántas solicitudes de baja en el centro de formación se han registrado de manera inmediata tras estos incidentes, subrayando que la seguridad y la prevención de riesgos laborales deben ser una prioridad absoluta en el ámbito militar.