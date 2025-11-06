20 semanas para convertirte en soldado: el CEFOT-2 de Camposoto se afianza como centro de formación del Ejército

Miles de españoles pasaron durante décadas por San Fernando para hacer el servicio militar obligatorio, la mili. El último reemplazo juró bandera en abril de 2001 para dejar paso a la profesionalización total de las Fuerzas Armadas. Desaparecía una época y con ella muchas cosas que La Isla echaría en falta durante los siguientes años, aunque en cierto modo la localidad nunca llegó a perder del todo ese papel que tenía encomendado: el de ciudad de acogida para miles de jóvenes que quieren ser militares y que, todavía hoy, reciben aquí su instrucción, aunque esta hoy nada tenga que ver con la de los antiguos pelones.

La incorporación esta semana de 1.554 aspirantes al Centro de Formación de Tropa número 2 (CEFOT-2) que el Ejército de Tierra tiene en San Fernando viene a consolidar aún más esa faceta, que además se ha visto reforzada en los últimos años con algunos de los ciclos más númerosos que se han visto en los últimos años.

Para convertirse en soldados del Ejército de Tierra tendrán que superar ahora un exigente proceso se llevará a cabo durante las próximas 20 semanas en San Fernando. Una vez finalizado con éxito, se podrán incorporar a las diferentes unidades y regimientos en los que han obtenido plaza en esta segunda convocatoria de 2025. Pero por delante estos alumnos tienen todavía que afrontar una ardua tarea que tiene por objeto capacitarlos para formar parte de las Fuerzas Armadas. Y a eso es, precisamente, a lo que se dedican en el CEFOT-2 de Camposoto, en San Fernando.

Así es la formación que se imparte en el CEFOT-2 de San Fernando a los futuros soldados

Desde la Constitución de 1978 y las funciones que asigna a las Fuerzas Armadas hasta cómo preparar y enmascarar adecuadamente un pozo de tirador o transmitir adecuadamente un mensaje de radio, la formación que reciben estos futuros soldados abarca todos los aspectos imaginables, lo que se compagina evidentemente con su preparación física, la disciplina y la instrucción militar (orden cerrado). Para muchos de los jóvenes que llegan y que no están familiarizados con la vida militar, el cambio puede resultar muy drástico.

Así es la formación que reciben los aspirantes en el CEFOT de San Fernando

La formación que reciben los Aspirantes a Militar Profesional de Tropa (AMPT), en líneas generales, se inicia con el llamado Periodo de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida Militar (PAOAVM), que tiene una duración dos semanas que no computan dentro de la carga lectiva del curso. Suele terminar con la constitución del llamado Batallón de Alumnos.

A este periodo le sigue la Fase de Formación Militar General (FFMG), que dura ocho semanas y que concluye con la jura de bandera.

Posteriormente, se lleva a cabo la denominada Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental (FFMEyEF), de diez semanas y media de duración, en la que ya se acomete la preparación de los soldados conforme a la especialidad en la que haya escogido plaza: infantería, caballería, artillería, ingenieros, transmisiones...

Alumnos del CEFOT-2 de Camposoto / CEFOT-2 Camposoto

La Fase de Formación Militar General consta de un total de 280 horas teórico/prácticas que se dividen en tres módulos: formación militar (80 horas), instrucción y adiestramiento (129 horas) y formación física y orden cerrado (71), con la finalidad de proporcionar los conocimientos básicos que debe adquirir cualquier soldado por el hecho de vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas, así como los imprescindibles que le permitan prestar los servicios y guardias que garanticen el funcionamiento y la seguridad de las unidades.

Por otro lado, la Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental consta de una carga lectiva de 215 horas y contenidos propios de la especialidad fundamental 105 horas, lo que supone un total de 320 horas lectivas. Los primeros se distribuyen en cuatro módulos: formación militar (13 horas), instrucción y adiestramiento (40 horas), formación física y orden cerrado (32 horas) y módulos PAIDP (Plan de Acción Individual para el Desarrollo Profesional): formación y orientación laboral (90 horas) y primeros auxilios (40 horas).

La carga horaria semanal, de forma general, oscila entre las 35 y las 30 horas, excepto durante el periodo de acogida, orientación y adaptación a la vida militar, en el que puede ser superior.

¿Cómo es el CEFOT-2 de San Fernando?

El acuartelamiento de Camposoto, donde radica el CEFOT-2 y donde los futuros soldados llevarán a cabo esas 20 semanas de formación, ocupa una extensión de 1.290.176 metros cuadrados con un perímetro de unos 5.000 metros.

Las instalaciones cuentan con comedor y cafetería, aseos, zona de duchas, lavandería, peluquería, servicios de atención sanitaria (medico, enfermero, veterinario y psicólogo), cajero automático, capilla, salón de actos y hasta una tienda de efectos militares.

Para el entrenamiento físico y la práctica deportiva, el CEFOT isleño -heredero directo del CIR-16- cuenta con gimnasio, pista de atletismo y canchas de baloncesto, tenis y pádel.

Además, entre otras instalaciones, para la instrucción de los alumnos dispone de un pequeño campo de maniobras con pista de aplicación, pista de silencio y campo de tiro de armas individuales. También existe una galería de tiro neumático y una pista de combate en población.

Camposoto cuenta también con un total de 26 aulas con capacidad suficiente para el número de alumnos que cursan sus planes de estudios en el centro. De ellas, tres aulas están completamente equipadas con pizarras digitales, sistemas informáticos, acceso a internet e intranet.

¿Cuánto cobran los alumnos del CEFOT-2?

Los alumnos que se forman para convertirse en soldados y formar parte de la tropa profesional en las Fuerzas Armadas perciben mensualmente el 60% del sueldo del subgrupo C2, sin derecho a pagas extraordinarias. Es decir, unas retribuciones básicas brutas de 359,55 euros durante la Fase de Formación Militar General y de 1.016,62 euros en la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental con el nombramiento de soldado, según se detalla el Ejército de Tierra en su página web.

El heredero del antiguo CIR-16

El CEFOT-2 de Camposoto es heredero directo del antiguo CIR-16: el Cuartel de Instrucción de Reclutas del Ejército de Tierra. Su historia dio comienzo el 4 de diciembre de 1964 con la creación de 18 Centros de Instrucción de Reclutas –o CIR– a los que les asignaron la misión de "recibir y encuadrar a los contingentes llamados al servicio militar, instruirlos con homogeneidad, clasificarlos de acuerdo con sus aptitudes, destinarlos y entregarlos a los cuerpos".

El de Camposoto fue el CIR-16 cuyo cometido, en aquellos momentos, fue formar a las unidades del Ejército del Norte de África, aunque posteriormente lo haría también para otras unidades de la llamada Región Militar Sur. Así estuvo más de 20 años, hasta 1985, cuando cambió su denominación para convertirse en el CIR-Sur, el único centro de toda la Región Militar dedicado a la instrucción de los contingentes de toda Andalucía, además de Ceuta y Melilla.

El vídeo que muestra cómo se adiestran los alumnos del CEFOT-2 de Camposoto

Fue el último de estos centros –CIR– en ser disuelto tras 27 años de funcionamiento continuo y tras haber pasado por sus puertas miles de reclutas. Ocurrió el 30 de junio de 1991, con la reforma del sistema de instrucción. Nació entonces el llamado Núcleo de Instrucción D1 –los NIR– a los que se les asignó como cometido la formación militar básica de los soldados de la BRIMT XXII. Luego adoptaría el nombre de Centro de Instrucción y Movilización número dos, el CIMOV-2. Y ya con la plena profesionalización –en 2010– el Centro de Formación de Tropa número dos, el CEFOT-2.