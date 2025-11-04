Más de 1.500 aspirantes a militares de tropa llegan al centro de formación en San Fernando

El Centro de Formación de Tropa Nº 2 (CEFOT Nº 2) en San Fernando, del Ejército de Tierra, ha dado la bienvenido a 1554 nuevos aspirantes a soldados, así como a 10 repetidores del ciclo anterior, quienes iniciarán su formación como militares de Tropa en el último ciclo del año. La llegada, que marca un momento clave en el proceso de la enseñanza de formación para el ingreso en la escala de Tropa del Ejército de Tierra, se celebró en el acuartelamiento Camposoto, donde estos jóvenes comenzarán a escribir su historia dentro de las Fuerzas Armadas.

Los nuevos aspirantes -1.564 de las 1596 plazas ofertadas- se integran en el Batallón Isla de León, que será el encargado de guiar a los futuros soldados a lo largo de todo su proceso formativo, "con el objetivo de convertirlos en soldados altamente capacitados, preparados para asumir las responsabilidades de su futura carrera en el Ejército", han apuntado desde el centro.

El primer paso en su formación será la etapa de orientación y adaptación a la vida militar, que se desarrollará durante las primeras dos semanas. Durante este período, los aspirantes se familiarizarán con su nuevo entorno, con las instalaciones del CEFOT 2, y con las normas de disciplina que regirán su día a día. Además, recibirán el vestuario y el equipo necesario, y se someterán a los reconocimientos médicos y vacunaciones pertinentes.

Primera formación ante la bandera de los aspirantes del CEFOT 2. / CEFOT 2

El día de la incorporación al centro, como parte del plan de acogida, se organiza una visita para las familias de los aspirantes, quienes tendrán la oportunidad de conocer las instalaciones y aprender más sobre la vida que sus hijos llevarán en los próximos meses. Durante esta jornada, los familiares son recibidos por el coronel director del centro, quien les ofrece una explicación detallada sobre el proceso formativo y responderá a todas las preguntas de los visitantes, subrayando la importancia del apoyo familiar en este proceso.

La fase de formación militar

Una vez finalizado el periodo de adaptación, los alumnos iniciarán las ocho semanas de Fase de Formación Militar General (FFMG). "Esta fase es fundamental para proporcionarles los conocimientos y habilidades básicas que usarán en su día a día en sus respectivas unidades, tanto a nivel técnico como humano", explican. A lo largo de estas semanas, los aspirantes serán instruidos en tácticas de combate, manejo de armas y seguridad, todo mientras se enfatizan los valores de disciplina, liderazgo y compañerismo, esenciales para el trabajo en equipo dentro del Ejército. La formación general culminará con la solemne jura de bandera, un acto de gran simbolismo que marcará el compromiso definitivo de estos jóvenes.

Ya, posteriormente, los aspirantes continuarán con la Fase de Formación Militar Específica y Especialidad Fundamental (FFMEyEF), que durará 10 semanas. En esta etapa, los futuros soldados profundizarán en las especialidades que les corresponden, ampliando y consolidando sus conocimientos en áreas técnicas específicas, para desempeñar con eficacia las tareas propias de su especialidad dentro del Ejército.

Presentacion del coronel directos a los familiares de los aspirantes a soldados. / CEFOT

"A lo largo de todo este proceso, el Batallón Isla de León será testigo de la transformación de estos jóvenes, quienes, con esfuerzo, sacrificio y dedicación, se convertirán en los próximos soldados del Ejército de Tierra. El CEFOT Nº 2, como referente en la formación de los militares de tropa, se enorgullece de contribuir a la construcción de un Ejército más fuerte, preparado y comprometido", manifiestan, agradeciendo a las familias su confianza y apoyo.