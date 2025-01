Comparsa 'Carnavalandia'

Cádiz/El tipo. Carnavaleros en un universo paralelo. Las coplas. Carnavalandia es un estado mental, un universo paralelo que te lleva a febrero. Con esta premisa alegórica, la comparsa de Andy ofrece un repertorio netamente metacarnavalero. Una mirada crítica al interior de la fiesta y a los que forman parte de ella que no sirve mucho más que para sacar a relucir sus propias miserias. Una cuestión ya conocida y que no aporta ninguna sorpresa, por lo que el repertorio acaba siendo vacío. De la poesía sobre este universo en la presentación se pasa a una tanda de pasodobles también metacarnavalera. Mucho mejor la intención del mensaje de la primera letra al denunciar el problema que se ha vivido en la Asociación de la Cantera por la gestión de Pepe Fierro y lamentar la actuación del Ayuntamiento por no saber nada de lo que ocurría. Más endeble el segundo al recordar el célebre pasodoble de ‘Los millonarios’ para darle la vuelta al denunciar que son las propias agrupaciones las que hacen botellón. Reguleras las cupletinas de los cuplés a Pedro Sánchez, la princesa Leonor, Mirian Peralta y la despedida de Andy y Lucas. El popurrí vuelve a mirar al Carnaval para hacer un repaso a sus males y los de los propios carnavaleros, algo ya un poco visto.

regular

Previa

En plena gira de retirada del mundo musical, Andrés Morales Troncoso, más conocido como Andy por ser integrante del dúo musical Andy y Lucas, se mantiene en la brecha en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tras regresar el pasado año a la fiesta con la comparsa 'Los amuletos', que se clasificó a cuartos de final. En esta edición de 2025, sus inquietudes se seguirán desarrollando con 'Carnavalandia'.

Andy seguirá rodeado Pablo Gallardo Cuartokilo, que en la pasada edición también colaboró con las comparsas 'El último gaditano', 'Los retratistas' y 'Las herederas'. Anteriormente, también fue autor de las comparsas 'La tierra de la alegría' (2020) y 'Los mojarritas' (2022). En esta ocasión, coge más galones al ser el autor de la letra en solitario.

Por su parte, el historial de Andy como carnavalero parte de la cantera, formando parte como componente de las primeras comparsas de Jesús Monje antes de hacerse cantante. El salto a adultos lo dio en 2001 con 'Juguetes'. Como autor, su primera referencia es la chirigota infantil 'La banda de Luisito' (2000), a la que le siguieron la comparsa infantil 'Ricos por Cai' (2001), la juvenil 'La conquista de Cádiz' (2002) y la junior 'Jambá' (2003). A partir de 2017, con 'La brillante', comenzó a compaginar su carrera musical con la carnavalera. Tras ella, también compuso 'El oro negro' (cuartofinalista en 2018), 'El patio del 75' (2019) y 'El mataero' (2020).