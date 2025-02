Comparsa 'Carmen'

Cádiz/el tipo. La ópera Carmen. las coplas. Carmen es la gracia, la fantasía, la sátira y la ironía. Es decir, Carmen es el Carnaval. Con un planteamiento tan básico, la comparsa de Dos Hermanas regresa a la cruda realidad tras lo vivido en la pasada edición con ‘El hum’. Y la realidad es volver a ser una de tantas comparsas de la parte baja de la tabla, con un repertorio que reincide en el metacarnaval básico, por lo que la idea solo es capaz de acudir a lo tópico que ya se ha repetido machaconamente. Si el desarrollo ya tiene multitud de carencias, el grupo solo hace que estas aumenten por su escasa afinación y muchos pasajes chillados. La presentación solo sirve para mostrar el sendero por el que se moverán las coplas. Nada destacable en unos pasodobles que se le hacen largos al autor en su desarrollo. Indescifrable el primero al quejarse de las críticas que recibieron en 2024 pero también se alegran del Carnaval que vivieron. Más lioso el segundo a su amiga La Pepa, a la que se le rompe el alma al ver a su hija, la Constitución, como “una marioneta”. Cupletina innecesaria para acabar con un cuplé a ‘El hum’ –una sorpresa–.

mala

La previa

La comparsa 'El hum' fue una de las sensaciones del pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz por todo lo que rodeó a este grupo tras su actuación en la fase preliminar. No fue por la calidad de su repertorio, sino por todo el movimiento generado por la parodia que realizo la chirigota 'Carnaval, me cago en tus muertos' al final de su popurrí del de la comparsa 'Los colgaos'. Y es que si algo se recuerda del Carnaval 2024 es el "Hum, no ha pasado 'El hum', no ha pasado 'El hum', la comparsa 'El hum'. Esta viralización carnavalera la notó en la calle la propia comparsa nazarena, siendo seguida por los aficionados.

Más allá de la guasa que siempre rodea a esta fiesta, este 2025 será muy diferente para esta agrupación, que se presentará con 'Carmen'. Por el nombre y por el vídeo de presentación de esta comparsa, se prevé un tipo muy marinero.

Al frente del repertorio volverá a estar Víctor José Ramos Luque. Su primera comparsa fue 'Los piezas', ya con este grupo, en 2019.

Mucho ha cambiado la comparsa de Dos Hermanas desde sus inicios, con repertorios como los de 'Los silencios', 'Los del embarcadero', 'Camina diablo' o 'Algunos hombres buenos'.