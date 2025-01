Chirigota 'Los cabecita loca'

Cádiz/el tipo. Inside out. las coplas. Repertorio de Walt Disney, aunque no apto para niños. La chirigota del Bomba se estrena en el Falla con una floja actuación que vive del chiste fácil a partir del tipo. Emociones que sirven para pegar mil tiros al aire desde la presentación, con un miedo que aparece cuando llega una carta de Hacienda, una alegría que no sale en los cuplés -una gran verdad- y una ira que se enciende más que Vinicius sin el Balón de Oro. Solo se salva levemente la música de los pasodobles por sencilla. No emocionan las letras. En la primera, caen en algunos clichés desfasados al hablar del Carnaval y su día a día, con una mujer que no saben cómo puede tirar de la casa mientras que ellos se van a ensayar y una hija que es el motivo para salir al decirles que es “chirigotera”. Primer pasodoble del Concurso a la Dana de Valencia, en el que apelan al populismo del papel del pueblo y reparten las culpas entre los políticos. No aparece la alegría en los cuplés, ambos muy flojitos. Demasiado facilón el primero a la página en blanco en el álbum de Gadicards para los primeros premios sevillanos. Sueltan en el segundo el chiste del misterio por lo mal que canta “el gachó de La ruleta de la fortuna”. Popurrí con poca chicha, excepto cuando se meten con Rosario.

Mala

La previa

La chirigota sanluqueña de José Manuel Rivera el Bomba regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla seis años después de su última participación en el año 2019 con 'El veleta'. En este 2025, concursará con 'Los cabecita loca'.

Nada tendrá que ver su última experiencia en el Falla con el proyecto que tiene entre manos este grupo de Sanlúcar, ya que contará con nuevos autores. La letra será de José Manuel Contero Urgal, del que no existen referencias hasta la fecha.

Por su parte, la música será de Pablo Leiva, componente de la chirigota de Sevilla y que ha sido autor de chirigotas como 'Aquí hay que mojarse (las niñas del cloro mixto)' (2008), 'La chirigota del barranco' (2023) y 'La alegría de mi casa' (2024).

Las anteriores participaciones de la chirigota del Bomba en el COAC gaditano fueron en 2018 con 'Gracias a mi gesta sabéis que la tenéis redonda y no recta' y en 2019 con 'El veleta'. Anteriormente, José Manuel Rivera también ha sido director de las comparsas 'La vieja esencia (2004) y 'El talismán' (2005), y la chirigota 'Los vientrecitos sueltos' (2011). En cuanto a este grupo, en 2024 recorrió las calles de Sanlúcar con la chirigota 'Al liqui', mientras que en 2023 hizo lo propio con 'Los locos de remate'