Comparsa 'De buena tinta'

Cádiz/La comparsa barbateña de los Milennials cumplirá en 2025 su tercera participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Lo hará bajo el título de 'De buena tinta'.

La autoría volverá a recaer en José Gutiérrez Ponce. Con un grupo muy joven, de momento no ha conseguido dar el salto a cuartos de final, ya que no consiguió superar el primer corte ni con 'Los del cuarto oscuro' (2023) ni con '¡Welcome to Cádiz... picha'. Al ser todavía muy moldeable, poco a poco se debería ir viendo su progreso en el COAC.

Como autor, José Gutiérrez Ponce se estrenó en 2002 con la comparsa juvenil 'El mar de los deseos', llevándose el cuarto accésit. Ya en 2003, dio el salto a adultos con 'Los desterraos', firmando posteriormente la comparsa 'La plaza' (2004) y la chirigota 'Los que vivían del cuento' (2008). En 2011, se unió a José Manuel Martínez Pérez con 'El buscador', abriéndose su etapa más destacada al conseguir pasar a cuartos de final con 'El arquitecto' (2012) y 'Los coco' (2014). Además, ha sido uno de los autores del coro de Barbate desde su nacimiento en 2022 con 'La fábrica de conservas'. En esta edición, no formará parte de este grupo.