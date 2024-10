Chirigota 'Las precavidas'

Cádiz/El año 2025 es un año de regresos sonados en la modalidad de chirigotas, lo que es algo para congraciarse por el alto nivel que se supone que va a haber en el Concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz. Uno de ellos es el de la chirigota puertorrealeña de Fermín Coto y Antoñito Domínguez, que para esta edición mantiene el proyecto previsto inicialmente para el 2024. Así, concurrirá con 'Las precavidas'.

En los últimos años, esta chirigota ha demostrado que lleva el tipo al extremo, tanto dentro como fuera del escenario. Una muestra de ello es que con 'Los impacientes' fue la primera en inscribirse, mientras que con 'Los desgraciaítos' fue la última en hacerlo. En esta edición, se han apuntado dos veces, tanto como en este nombre como con el de 'Por si acaso... las precavidas', para que no se les pasara el plazo de inscripción, lo que es ya una buena muestra tanto del estilo que van a seguir (similar al de los dos últimos años) como del tipo y el repertorio que van a presentar.

Dentro de este año de reflexión por diversos motivos, existen varios cambios en la plana mayor de la agrupación. La autoría de la música deja de recaer en Sergio Guillén el Tomate, quien se ha hecho cargo de las melodías de las tres últimas chirigotas. En esta ocasión, será Antoñito Domínguez quien afronte esta responsabilidad.

Por éxitos en términos clasificatorios, será una chirigota esperada ya que ha pisado la Gran Final en sus dos últimas participaciones: en 2020 con 'No aguantamos más... vamos de impacientes' (segundo premio) y en 2023 con 'To me pasa a mí, los desgraciaítos' (tercer premio). Esta es la etapa más fructífera de esta chirigota, que se abrió en 2019 con 'Si yo dijera lo que pienso'.

Anteriormente, esta chirigota se estrena en el año 2013 con 'Los chicos yo yo'. Ya en 2014, entró por primera vez en cuartos de final con 'Vamos a dar que hablar', fase en la que repetirían con 'OBDC chocho' en 2015.

Con todo, el nombre deja entrever que la chirigota de Puerto Real mantendrá el estilo que le ha permitido hacerse un hueco en la modalidad, en el que el montaje y el envoltorio entre coplas juegan un papel fundamental para darle sentido a la idea.