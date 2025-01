Comparsa 'Bendita tú eres'

Cádiz/el tipo. El espíritu de las ocho provincias de Andalucía. las coplas. Tópicos y lamentos sobre Andalucía para armar un repertorio. La comparsa de Fran Rodríguez no consigue evolucionar al repetir en el Falla. Todo lo contrario, ya que conforma un repertorio demasiado reconocible que no aporta nada más que la intención de la defensa de Andalucía. Flojo en contenido e interpretación, con constantes problemas de la instrumentación y un grupo que suena a 15 voces. El rumbo es igual de conocido que el tipo. Por mucho que se quiera diferenciar, ni el Padrenuestro del inicio de la presentación, origen de su nombre, sostiene a la idea. Tampoco lo hacen con los pasodobles, con una música insípida. Las letras aportan más de lo mismo. Sobre todo, la primera al propio Carnaval a partir de los nombres de las comparsas que participan este año –un recurso muy manido–, que solo sirven para decir que en esta fiesta se “disparan las verdades que todo el país se calla”. Mantienen la misma tónica con la segunda de crítica a todos los gobernantes andaluces, tanto los pasados como los actuales, por usar Andalucía como trampolín hacia Madrid “dejando morir a su madre”. El tipo y las Gadicards dejan dos cuplés olvidables. El popurrí se hace eterno, por lo que no es una bendición.

Mala

La previa

La comparsa granadina de Fran Rodríguez se estrenó en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. El resultado no fue del todo satisfactorio debido a que no fue capaz de superar el primer fallo del jurado con 'Los estrellaos'. En este 2025, volverá a la carga con 'Bendita tú eres'.

De esta forma, esta es una de las agrupaciones que está tirando del carro carnavalero en una ciudad como Granada, con poca tradición pero con una afición creciente, lo que se demuestra con el progresivo aumento del número de agrupaciones que dan el saltó tanto a Cádiz como a otros concursos andaluces, en este caso, los de la zona oriental, en donde Málaga tiene el mayor peso.

El recorrido de esta comparsa aún es corto, por lo que tiene mucho margen de mejora. Su primera agrupación fue 'El péndulo' en 2019. Con una pandemia de por medio, en 2023 obtuvo varios premios en certámenes de la provincia de Jaén con 'La bien pagá'. Y en 2024, con 'Los estrellaos' consiguió entrar en las finales de Jaén, Úbeda, Cabra y Peligros.

Con todo, se espera que tras el estreno de la pasada edición, esta comparsa progrese adecuadamente en su proceso de aprendizaje en el Gran Teatro Falla.