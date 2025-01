Comparsa 'Los gamberros'

Cádiz/El tipo. Forajidos del Lejano Oeste. Las coplas. Con mirada desafiante, los gamberros forman una banda para tumbar el sistema. La comparsa de Samuel Gallardo resbala con una idea y un desarrollo del repertorio totalmente desconectados, lo que hace que decaiga a pasos agigantados a pesar de la dignidad con la que lo defiende el grupo. Desde la presentación, con demasiados lugares comunes, ya se muestran como una banda de gamberros que va “arrancando los hilos de una sociedad que apesta”. Una premisa que suena mucho, pero sin aportar nada diferente. Remontan levemente en los pasodobles, en donde no tienen que darle vueltas al tipo. Con una música ciertamente ramplona hasta que no se acerca al remate, resalta la primera letra más por el mensaje que por el desarrollo. Tratan el feminismo y la igualdad pero no para dirigirse a las mujeres, sino para apelar a los hombres a evolucionar y a no permitir los comentarios machistas. Olvidable el tratamiento y el intento de sorpresa de la segunda copla, ya que la guían por la tragedia de la Dana de Valencia para en su remate redirigirla al olvido del conflicto de Palestina. Siendo una comparsa, lo mejor del pase es la tanda de cuplés. En el primero, citan una retahíla de personajes que son malos, pero peor es el cirujano de Lucas. Notable el segundo a denunciar la turistificación. Piden una solución al alcalde para que los sevillanos puedan venir tranquilamente en verano. El hilo de la idea desaparece completamente en el popurrí entre revolución y los males de la sociedad.

Mala

Previa

La comparsa de Samuel Gallardo se estrenó en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de una forma digna con 'La muralla', destacando el grupo por encima del repertorio. Tras esta experiencia, en 2025 intentará mejorar sus prestaciones con 'Los gamberros'.

El origen de esta agrupación de Morón de la Frontera está en el año 2017, cuando empezó su andadura con 'Los perfeccionistas'. Posteriormente, siguió su recorrido por los concursos de la provincia de Sevilla con 'Cenizas' (2018), 'Camina' (2019) y 'Los dioses' (2020).

Su última agrupación que no vino a Cádiz fue 'Los invisibles' en 2022, optando por el mes de febrero para poder concursar en todos los certámenes sevillanos que no se suspendieron a causa del coronavirus. En 2023, decidió descansar para coger muchas más fuerzas de cara a su estreno en el Falla en 2024 con 'La muralla'.