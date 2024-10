Martínez Ares: "Es una lástima, pero es que así no puedo trabajar"

Cádiz/Antonio Martínez Ares confirmó esta mañana lo que desde hace algunos días se barruntaba en los mentideros carnavalescos: la ausencia de su comparsa en el Concuso 2025. Desde hace algunos meses, Antonio ha visto como las migrañas que padece se han agravado, haciéndose no sólo más intensas sino más frecuentes. A veces duran días en los que se ve completamente imposibilitado de llevar una vida normal, menos aún de sentarse delante del folio en blanco a componer. La decisión ha sido dura pero no cabía otra. "No tengo mucho más que decir a lo que ya hemos expresado en el comunicado", decía. "Simplemente, es que así no puedo trabajar".

La dureza de finalizar repertorios tan exigentes como los que la comparsa lleva al Concurso del Falla le pasan factura cada febrero, en los que acaba realmente agotado no sólo física sino mentalmente. Son varios meses de muchas noches sin dormir y de convivir con le tensión de una agrupación que es esperada con emoción por miles de seguidores en todo el país.

"Es un hasta luego, no un adiós definitivo. Esperemos que poco a poco me vaya encontrando mejor y podamos volver", dice Antonio. Su nuevo adiós siempre ha sido muy temido por los carnavaleros. De hecho, en el final del popurrí de 'La ciudad invisible', cuando lanzó un adiós con la mano en la Gran Final, fueron muchos los que temieron una despedida. "No te vayas Antonio", le gritaron desde gallinero. Ahora no se va del todo, pero sí un poco.