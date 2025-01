Comparsa 'La resistencia'

Cádiz/El tipo. Soldados carnavaleros. Las coplas. Una resistencia hecha a base de coplas. Munición con letras que se disparan cada febrero. La comparsa de David Carapapa ofrece un primer pase con una idea y un repertorio que sirven para tocar absolutamente todos los temas, sobre todo en su popurrí, por lo que no termina ni de llenar ni de sorprender por el camino que toma dentro de la defensa que se hace desde el Carnaval. Una resistencia que, como concepto, sí toma mucho más cuerpo en la presentación, en la que sí se hace un relato más fiel del personaje, un gaditano que no se arrodilla “ante el tirano” y que canta sus coplas “a pecho descubierto”. El enorme empaque y la gran conjunción del grupo hacen que las coplas entren más fácil Con una música de pasodoble con un corte alegre, aunque le falta romper en algún momento, las letras son de mero trámite para salvar las preliminares. Aparece el metacarnaval en la primera. Sacan a relucir las miserias de los carnavaleros entre “camaradas con la puntería desviada” que “disparan fuego amigo” y otros que “pegan la retirada” cuando se pide la lucha organizada. Todo esto para hacer un poco de autocrítica –aunque dirigida al aire– al asegurar que “nosotros mismos estamos matando” el Concurso. Se cae la segunda por el populismo de que “el pueblo salva al pueblo” –algo que no es verdad, pero cala rápido– sobre la tragedia de la Dana de Valencia. No entran mal los cuplés con doble remate a la nariz de Lucas para hablar de su tipo y del bulo del lío de Bruno García en la discoteca Nu. El popurrí intenta abarcar tanta temática que se acaba difuminando.

La comparsa de David Márquez Mateos Carapapa regresó por la puerta grande al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz en 2024 al volver a una Gran Final cinco años después con 'El joyero', una idea clásica que supo aprovechar las virtudes y las características de su grupo. Sin embargo, el cuarto premio le supo a poco, por lo que en este 2025 volverá a aspirar a lo máximo con 'La resistencia'.

A la espera de lo que se verá sobre las tablas del Falla, la apuesta puede suponer un cambio de tercio al tirar por una idea mucho más guerrillera, alejándose del piropo a Cádiz en el que se centró su último repertorio.

Tras la buena experiencia de la pasada edición, David vuelve a apostar por el mismo grupo, con voces tan destacadas y con mucha experiencia como Vicente Lázaro Lali, Francisco Sánchez Payán Pacoli, Sebas Sánchez Payán, Tato, Angelín, Bubu, Fali Figuier, Zeus Marín o Rafa Rojano, contando nuevamente con la dirección de Rafita Velázquez.

Aunque sus inicios fueron en la modalidad de chirigotas, siendo esta en donde empezó a hacerse conocido con algunos repertorios como los de 'Lo que quedó de la banda del Tío Perete' (1995), 'El rey Mauricio y sus fenicios' (1996), 'Blancanieves y los siete enanitos' (1997) o 'Los extraterrestres' (1998), su gran boom a nivel de aficionado lo da en comparsas fruto del seguimiento y de la pasión que rodea a esta modalidad. Esto ya se comprueba en el salto que da en 2006 con 'La cuadrilla', obteniendo el segundo premio.

En el momento en el que opta en solitario por esta modalidad, ya consigue el primer premio en 2008 con 'La comparsa de Momo'. Su otro primer premio fue en 2012 con 'Los duendes coloraos'. Desde aquella victoria, solo ha llegado a la Gran Final con 'Los chatarra' (tercer premio en 2016), 'El marqués de Cádiz' (tercer premio en 2019) y la ya citada 'El joyero' (cuarto premio en 2024).