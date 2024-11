Comparsa 'Los hijos del Cañaveral'

Cádiz/La comparsa algecireña de José Antonio López Rondón regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tras un largo periodo de ausencia. Su última participación fue en el año 2020 con 'El letargo', quedándose muy cerca de entrar en la fase de cuartos de final. Cinco años después, volverá con 'Los hijos del Cañaveral'.

José Antonio López Rondón es una de las figuras más destacadas del Carnaval Especial tanto en comparsas como en chirigotas. Con más de tres décadas de trayectoria, cuenta con innumerables premios en Algeciras y la comarca del Campo de Gibraltar, además de haber superado la primera fase del COAC gaditano en varias ocasiones.

Su primera experiencia en Cádiz fue en el año 1988 como músico de la chirigota 'Aunque no lo puedo ver siempre me acuesto con él'. Al año siguiente, repitió con 'Fite tú qué cuadro'. Posteriormente, también firmó la música de las chirigotas 'Vaya sorpresa' (1996) y 'Quién me iba a decir a mí que yo me iba a vestir de gris' (1998).

Ya en 1995, se estrenaría en la modalidad de comparsas con 'Candilejas'. En 1996, consiguió su primer éxito como autor al pasar a semifinales con 'Jóvenes flamencos'. Con este grupo algecireño mantuvo una trayectoria sostenida en el tiempo con las comparsas 'El anticuario' (1997), 'Cantautores' (semifinalista en 1999), 'Los tratantes' (2000), 'Son del sur' (semifinalista en 2002), 'El expreso de Andalucía' (semifinalista en 2003), 'La voz del corazón' (2005), 'La algarabía' (2006), 'El ermitaño' (2007), 'Los arreglamundos' (2009).

Ya en 2010, pasa a ser el músico de la comparsa de Los Barrios, en donde comienza a tener varios éxitos con 'Los salvapatrias' (cuartofinalista), 'El yerbatero' (cuartofinalista en 2012), 'Ropita tendía' (cuartofinalista en 2013) y 'Los profanos' (cuartofinalista en 2015).

En este 2025, se estrena José Antonio López Molina como autor de la letra. Por trayectoria y calidad, será una de las comparsas a tener en cuenta como candidata para estar en cuartos de final.