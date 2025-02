Chirigota 'Noche de fiesta'

Cádiz/el tipo. Insomnes. las coplas. Una noche de fiesta que es pasar toda la noche en la cama con insomnio. La chirigota alcareña, con autoría gaditana, repite en el Falla con un repertorio que invita a dormir, a pesar de su tipo. Una idea que no cuaja y que no deja casi nada salvable, solo alguna pamplina que reluce más por mala que por tener brillantez. Problemas desde la presentación, en la que solo llama la atención el arranque con su actuación el último día del Concurso, ya que Salud Responde tarda menos en llamarles. Sin embargo, cuando entran en el tipo, con unos pelos como Cucurella cuando hace levante, los golpes se acaban perdiendo a causa del insomnio. Con una música simplona y un grupo flojo en lo interpretativo, dejan dos letras cortitas. La primera es curiosa por hacer un repaso a la final de 1985, que hizo que Cádiz les quitara el sueño. Mal escrita la segunda a las enfermedades mentales y lo que sufren las personas que las padecen por culpa de la sociedad. Irregulares los dos cuplés. Muy flojo y metacarnavalero el primero a todos los familiares que saca el Molina, por lo que el próximo año llevará al perro tocando el bombo. Al menos, sueltan una maldad en el segundo al decir que toda la chirigota negacionista mascaba letra menos el punta jurado, que no masca ni el pan Bimbo. El popurrí se va hundiendo con cada cuarteta, aunque al menos sueltan una pamplina gorda al cantar que todo es de color menos Iniesta.

mala

La previa

La chirigota alcalareña de Curro Quintanilla vuelve a la carga en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 tras su primera experiencia en la pasada edición con 'Lo mío es peor'. Para ser su primera vez, el resultado no fue del todo malo, pero en esta ocasión pretenderá mejorar en su clasificación final con 'Noche de fiesta'.

Para ello, esta chirigota se ha rodeado de un trío de autores gaditanos para intentar presentar un repertorio de garantías. A Marcos Nogueroles y Diego Letrán (que ya hicieron parte de las coplas el pasado Carnaval) se une el puertorrealeño José Manuel Martínez Pérez Sema, un refuerzo interesante si esta chirigota quiere aspirar a algo más que a hacer un buen papel.

Esta será la cuarta agrupación en el historial de esta chirigota de Alcalá de Guadaíra. Su estreno fue en febrero de 2022 con 'Mucha mierda, señores', consiguiendo el cuarto premio en el certamen de esta localidad sevillana. Al año siguiente, dio un paso más en su aprendizaje con 'Los estrescolares', entrando en varias finales de concursos de la provincia de Sevilla. Por último, en 2024 se estrenó en Cádiz con la ya citada 'Lo mío es peor'.