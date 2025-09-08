El cartel del Carnaval de Cádiz 2026: un '¿Dónde está Wally?' a la gaditana

Mucha gente disfrutando. Gaditanos anónimos y reconocidos carnavaleros. Plaza de la Catedral, de día. Un '¿Dónde está Wally?' a la gaditana (el mismo Wally aparece). Una obra para mirarla con detenimiento y descubrir detalles. Así es el cartel del Carnaval de Cádiz 2026, presentado en la mañana de este lunes en la Casa del Carnaval por su autora, Raquel Jove, acompañada por el alcalde, Bruno García, y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo.

"He querido representar el color y la diversión del Carnaval en cada esquina,", detalles que visualizó "automáticamente al hacerme el encargo", explicaba Jove, diseñadora gráfica e ilustradora gaditana. Dando en este anuncio de la fiesta "mucha importancia a la tipografía, elegante y visible desde lejos", apuntaba.

Un cartel donde "se invita al juego, para que cada persona se entretenga encontrando guiños a nuestro Carnaval", comenta Jove. Una obra, denominada 'Tipo. tipo', con cuyo encargo no dudó "en ningún momento", a pesar de ser "una responsabilidad muy grande".

Hay guiños al pregonero del próximo Carnaval, Manu Sánchez, a lo callejero y a lo oficial, con tipos como los de 'Los enteraos', 'De plaza en plaza', 'Una chirigota con clase' o 'Las ratas' con Brenda y Loba. Incluso aparece el ladeado oso de la cabalgata de Reyes Magos de 2022 y la misma autora del cartel junto a su hija. Lo demás, como dice Raquel Jove, lo tendrán que descubrir quienes se pongan delante.

Raquel Jove agradeció la confianza depositada en ella por el Ayuntamiento de Cádiz y el "apoyo constante de su marido Pablo", así como el de su compañero del estudio Rebombo, Raúl Gómez, que le ha quitado trabajo para que pudiera dedicarse al cartel.

Todo un verano trabajando en este cartel ha invertido Jove. Su proceso creativo se mostró en un video que dura lo que la presentación de la comparsa de Enrique Villegas '15 piedras', que ponía música a los detalles de la elaboración.

Al alcalde le "flipa"

"Me flipa", expresó el alcalde en tono coloquial. "Vas descubriendo detalles cuanto más lo miras, con más de 60 personajes", expuso Bruno García. También destacó "otro enfoque" de la plaza de la Catedral, escenario recurrente de carteles de Carnaval, que presenta la obra. "Estamos muy orgullosos de ti y lo vamos a difundir por todas partes", indicó a la autora.

Beatriz Gandullo expresó la importancia de que "la imagen del Carnaval naciera de alguien de aquí", reflejando "la esencia de la fiesta de la que nos vamos a sentir de alguna manera representados".