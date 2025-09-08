El cartel 'Tipo tipo' de la ilustradora gaditana Raquel Jove, que representará al Carnaval de Cádiz 2026, ha sido presentado este lunes por su autora. Un cartel que en palabras de la artífice "representa el color y la diversión del Carnaval en cada esquina", y cuyo proceso ha querido compartir en un vídeo realizado en su estudio, en el que se aprecia el minucioso detalle con el que ha trabajado los múltiples personajes con los que ha querido dar vida al cartel.

Detalles que visualizó "automáticamente al hacerme el encargo" y que "invita al juego", al dónde está Wally, pero a la gaditana, "para que cada persona se entretenga encontrando guiños a nuestro Carnaval", comenta Jove. Hay guiños al pregonero del próximo Carnaval, Manu Sánchez, a lo callejero y a lo oficial, con tipos como los de 'Los enteraos', 'De plaza en plaza', 'Una chirigota con clase' o 'Las ratas' con Brenda y Loba. Incluso aparece el ladeado oso de la cabalgata de Reyes Magos de 2022 y la misma autora del cartel junto a su hija.