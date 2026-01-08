Las chirigotas en el COAC 2026: Año I después del Selu

La chirigota 'Comparsa 'Los calaíta' (fuimos a por tabaco), una chirigota de toda la vida', en el COAC 2025.

Nada será igual en la modalidad de chirigotas en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz a partir de este 2026. Con el final del plazo de inscripción para la presente edición, Selu García Cossío anunció su retirada definitiva del certamen de coplas. Esto no significa que se retire definitivamente del Carnaval, ya que actualmente se encuentra preparando Universo Cádi, que se estrenará en el templo de los ladrillos coloraos los días 26 y 27 de febrero.

El vacío que deja es enorme ya que ha sido uno de los principales puntales de la chirigota desde que se estrenara con la música de 'Los sanmolontropos verdes' en 1989, siendo uno de los chirigoteros que más ha exportado la fiesta fuera de las fronteras gaditanas y el que introdujo el matiz interpretativo con su gran nómina de personajes.

Pero la maquinaria del Concurso del Falla no se detiene. Sigue operativa y se reinventa cada año para contar con nuevos actores, sobre todo en la modalidad de chirigotas, la más ecléctica y la más abierta de todas en cuanto a nombres y la posibilidad de sorpresas. Uno de sus nuevos actores será el rival a batir en este 2026. Este es Alejandro Pérez el Peluca, que revolucionó la modalidad en la pasada edición con 'Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco), una chirigota de toda la vida', un primer premio con el que a priori nadie contaba al inicio del COAC. Pero su interpretación del humorista Eugenio cautivó al público y al jurado, siendo una de las grandes revelaciones de los últimos años.

En la presente edición, todo será muy diferente ya que no cuenta con el factor sorpresa, preparándose a conciencia en la difícil empresa de la confirmación con 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'. En la pelea por desbancarlo habrá una nómina de grupos entre los que se mezclan los clásicos del lugar (cada vez menos por motivos de la edad) y los jóvenes -y no tan jóvenes- que representan a la actual generación chirigotera. Estos son los aspectos a tener en cuenta en la modalidad de chirigotas en el COAC 2026.

Las ausencias

Selu convertido en la Juani Wainjaus / Lourdes de Vicente

Si el Concurso del Falla de 2025 en chirigotas se presentaba muy interesante porque la gran mayoría de los chirigoteros en activo iban a participar, en la edición de 2026 se van a producir importantes ausencias en la modalidad, aunque estas no hacen que deje de ser atractiva.

Este grupo de ausentes lo encabeza el ya citado Selu García Cossío, que ha decidido dar un paso atrás tras no terminar de cuajar en el público el persona de 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus'. Sin embargo no es la única ausencia de relevancia en la modalidad.

Así, tampoco estará Kike Remolino tras conquistar el segundo premio con 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC'. Esto no significa que descansa en la fiesta, ya que será una pieza importante del repertorio del coro 'La esencia'. Por su parte, Francisco Javier García Rodríguez Javi el Ojo sí estará presente en el COAC, pero con la chirigota de los Pibes, que en esta edición participará con 'Los hombres de Paco'.

Otra retirada, aunque solo de la modalidad de chirigotas, es la de Antonio Pedro Serrano el Canijo tras el duro batacazo de 'Los muchachos del congelao', aunque en este 2026 hará la letra de la comparsa 'Los pájaros carpinteros' y el coro 'El sindicato'.

Tampoco estará en este 2026 la chirigota de Puerto Real de Fermín y Antoñito tras la polémica en la pasada edición con 'Las precavidas' y 'Por si acaso... las precavidas'.

Por su parte, José María Barranco el Lacio, el autor más prolífico de la fiesta, cambia el escenario por el palco del jurado, aunque sus músicas sí estarán presentes en la cantera. También descansa Luis María Rodríguez Rondán tras su última etapa en Los Palacios.

Y entre los retirados con posibilidades de volver, sigue destacando la ausencia de José Antonio Vera Luque, en el que será su tercer año sin subirse a las tablas del Falla, aunque volverá a estar en la calle con su chirigota.

Las novedades

La chirigota 'Los Compay'.

A pesar del largo listado de ausentes, en este 2026 también hay una serie de novedades que le van a dar mucho interés a la modalidad de chirigotas. La principal de ellas es el regreso de la chirigota de los Molina tras un año de descanso obligado, volviendo a participar con 'Los Compay'.

Por su parte, Roberto Fabio Gómez vuelve con su chirigota del barrio de Santa María tras pasar por la chirigota del Sheriff y de Los Pibes. Estará presente con 'Los Robins'.

Otro regreso sonado es el de la chirigota sevillana de José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara con 'La comunidad autónoma'. También retoma su carrera en esta modalidad José Miguel Chozas con 'Los de la tribu de al lado'.

Borja Romero y Pedro Tamayo se unen con Moisés Serrano para sacar 'Los Camerún de la Isla'.

En cuanto a los movimientos de autores entre grupos, resalta la incorporación de Juanmi Villegas y David Márquez Mateos Carapapa a la chirigota roteña de Antoñito Molina, que será 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'. Por su parte, Pablo de la Prida regresa al COAC reforzando a la chirigota de Antonio Álvarez el Bizcocho, que participa con el sugerente nombre de 'Ssshhhhh!!!'. Quique Parodi se suma a la chirigota de Diego Letrán y Luis Rossi con 'Seguimos cayendo mal', mientras que Ángel Piulestán hace lo propio con la chirigota de Toté, que concursará con 'Los mohigangas'

Los grupos a tener en cuenta

La chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos', en el COAC 2025. / Germán Mesa

En total, 45 chirigotas participarán en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026, seis menos de las que concurrieron en la anterior edición. Además de las ya citadas anteriormente, y con la chirigota del Peluca como rival a batir, existe un listado importante de grupos a tener en cuenta en la pelea por todo.

Este grupo lo encabeza José Guerrero Yuyu, quien tras su regreso en 2025 ha decidido repetir en este 2026 con 'Los que van a coger papas'. Entre los favoritos, también estará la chirigota de los Villegas con 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos) tras conseguir un primer premio y un cuarto premio en sus dos participaciones. La chirigota clásica de toda la vida estará representada por Manolín Santander, Juan Pérez el Blanco y José Manuel Sánchez Reyes con 'Los cadisapiens (la involución)'. A este grupo hay que sumar a Carlos Pérez e Iván Romero con 'Los antiguos'.

Entre los autores clásicos, el principal exponente será Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff, con 'Los semicuraos'. Tras el traspiés del pasado año, una chirigota que pretende volver a coger impulso es la del Melli de El Puerto y el Molina con 'Los que la tienen de mármol'. Por su parte, entre los que se están haciendo un hueco en los últimos años están la chirigota de Víctor Jurado y Miguel Ángel Ríos, que intentará repetir en semifinales con 'Los camper del sur'. También ha cogido fuerza en los últimos dos años la chirigota de Écija, que volverá a estar presente con 'Nos hemos venío arriba'.

Por irregularidad y por cambios, siempre es una incógnita, aunque hay que tenerla en cuenta, la chirigota del Cascana, que tirará del recuerdo para presentar 'L@s quince en las algas'. Y una chirigota que en algún momento puede dar una sorpresa importante es la de Miguel Llull, que intentará asaltar las semifinales con 'Una chirigota en teoría'. En otro escalón, no hay que perder de vista a chirigotas como las del Sofri ('La purga: los que no pasan' ), Eder Rey ('La Viña de mis ojos') o Vitote Jurado ('Las bodas de plata'), entre otras.

Todas las chirigotas inscritas en el COAC 2026