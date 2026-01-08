Las comparsas en el COAC 2026: El regreso de Martínez Ares pone patas arriba la modalidad
'DSAS3', de Jesús Bienvenido, será el principal rival de 'Los humanos' en el Concurso del Falla
La guía del COAC 2026: fechas, orden de actuación y todas las agrupaciones
El simple anuncio del regreso de un autor de peso al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz puede alterar absolutamente todo en su transcurso. Si este se llama Antonio Martínez Ares, es capaz de poner patas arriba a la modalidad de comparsas.
Sí es cierto que el efecto de su vuelta es muy diferente al de hace diez años con 'Los cobardes', ya que este descanso ha sido solo de un año y por motivos de salud. Pero tiene la fuerza suficiente como para convertirse en el principal aliciente -aunque no es el único- del COAC 2026.
De todas formas, en la pasada edición se demostró que no es el único que puede remover las entrañas de esta modalidad. El regreso de Jesús Bienvenido con 'Las ratas' mantuvo el nivel y encamina el presente certamen hacia un duelo entre estas dos comparsas, con el permiso del resto de contendientes.
Lo que es indudable es que los ojos de los aficionados estarán puestos en el duelo que protagonizarán Ares y Bienvenido. Decir lo contrario sería obviar la realidad, aunque siempre se pueden sumar más invitados a esta mesa.
Con todo, este 2026 se presenta muy interesante en una modalidad que volverá a recuperar el trono del principal interés en esta edición.
Las novedades
Aunque la vuelta al escenario del Falla de Antonio Martínez Ares con 'Los humanos' es la principal novedad en la modalidad de comparsas, esta no es la única que vendrá a engrandecerla un poco más, aunque estas se mueven en otros niveles.
La más llamativa de todas ellas la protagoniza David Márquez Mateos Carapapa. A última hora, y en pleno plazo de inscripción, decidió no presentar su comparsa al COAC 2026, haciendo su grupo un intento a la desesperada por encontrar un autor para poder participar. Al final, no fructificó por la premura de tiempo. Poco después, se anunció que David hará la música de la comparsa de Morón 'Sociedad limitada'. Un fichaje de relumbrón que amplifica exponencialmente las opciones de este grupo en comparación con años anteriores.
Por su parte, la ruptura más sonada en la previa del Concurso del Falla de 2026 ha sido la de la comparsa 'La chulita', que se ha dividido en dos. Por un lado, se han marchado Beatriz Aragón como letrista y Tamara Beardo como autora de música y directora para sacar 'Lxs invencibles'. Por el otro, buena parte del grupo prepara 'La marea', con autoría de Eder Rey, Enrique Lozano, Lale Villegas y José Antonio Rodríguez Tatán.
Entre los fichajes, Antonio Pedro Serrano el Canijo pasa a ser el nuevo letrista de la comparsa de Nene Cheza, que concurrirá con 'Los pájaros carpinteros'. Por su parte, José Luis Zampaña se marcha a El Puerto con su hermano Miguel Ángel y David Ganaza para traer 'Salud, gaditanismo y libertad'.
Uno de los proyectos más curiosos lo lideran Julián Delgado y Francisco Javier Gallardo Javi el Loco, quienes se han unido a un grupo de veteranos comparsistas para sacar 'La carne-vale'.
En el apartado de regresos, hay que tener en cuenta a dos relevantes. El primero de ellos es el de Javier González, que tras un año de descanso vuelve con el grupo que formara Iván Romero para concursar con 'Los del escondite'. El segunodo lo protagoniza Nono Galán con 'El jovencito Frankenstein'. Tampoco habrá que perder de vista la vuelta de la comparsa de Ramón Zamudio, cuartofinalista en 2023 con 'El andalú', que en este 2026 regresa con 'Culpable'.
En cuanto a autores que se suman a otros grupos, llama la atención el estreno como músico de comparsa de Alejandro Pérez el Peluca, quien se une a Joseja Puerto para participar con 'Digan lo que digan'. Por su parte, Manolín Santander colabora con la comparsa de Marbella 'El desvelo', mientras que el sevillano Javi Cuevas hace lo propio con la portuense 'Las manos de Cádiz'.
Y para los nostálgicos, una de las imágenes del Concurso la protagonizará Antonio García el Alemania, que vuelve a salir 39 años después como componente de una comparsa. En esta ocasión, será con la chiclanera 'La condená'.
Las ausencias
Con todo, la principal noticia en la modalidad de comparsas para el Concurso del Falla de 2026 es que la nómina de ausencias es muy corta, lo que implica que casi todos pasarán por las tablas en esta edición.
Así, la más importante de los que no se han retirado de manera definitiva es la de Tino Tovar, cuya última participación fue en 2023 con 'Si caminito del Falla'.
También se puede apuntar como ausencia en la modalidad la de Kike Remolino, aunque este autor ya no tiene un cliché fijo al ir cambiando en los últimos años entre la chirigota, la comparsa y el coro. De hecho, en esta última modalidad estará presente en 2026 con 'La esencia'.
Por su parte, Andy Morales abandona su comparsa para pasar a ser componente de 'El desguace', de Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera.
Los grupos a tener en cuenta
53 comparsas pelearán por el primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026, cinco menos que en la anterior edición. Parece que todo se encamina hacia un duelo entre Martínez Ares con 'Los humanos' y Jesús Bienvenido con 'DSAS3', aunque detrás de ellos hay una larga lista de comparsas dispuestas a romperlo, además de las ya citadas anteriormente.
Una de ellas es la de Jonathan Pérez Ginel, quien ha sabido cogerle la medida a la modalidad con sus dos últimas finales consecutivas. Ya solo le queda por conquistar el primer premio, un objetivo que intentará con 'El manicomio'.
Dentro de esta misma generación, Antonio Pérez el Piru y Sergio Guillén el Tomate también intentarán meterse en el grupo de cabeza con 'Los locos'. Regresar a la final tras dos quintos puestos es el propósito de Manuel Cornejo con 'Los invisibles', mientras que Germán García Rendón aspira a romper el techo de cristal de su primera final con 'OBDC. Me quedo contigo!!'.
Marta Ortiz lidera la revolución por la igualdad real en la fiesta con 'La camorra', con la que pretende regresar a la final que ya tocó en su primera participación en 2022 con 'We can do... Carnaval'. Por su parte, los hermanos Pastrana quieren mantener su línea ascendente con 'El hombre de hojalata'.
Fran Quintana retoma en este 2026 su apuesta por el gaditanismo -lo que también implica el clasicismo en la comparsa- con 'Los hijos de Cádiz'. Palmira Santander vuelve a liderar su comparsa de la mano de su hermano Manolín y Manuel Cornejo para presentar 'La biblioteca'. Por su lado, Pepe Juan Pastrana y Pepe Martínez mantienen con 'La última noche' su unión desde la pasada edición. También habrá que tener en cuenta en la pelea por las semifinales a la comparsa de Roberto Fabio Gómez y Pepe Juan Pastrana con 'Las muñecas'.
Dentro de este listado, no hay que olvidarse de comparsas como la de Las Niñas de Alcalá ('Las jorobadas'), Ceuta ('La hipócrita') o David Domínguez el Principito ('Los fantasmas'), entre otras.
Todas las comparsas inscritas en el COAC 2026
- 'Mindundi' (Isla Cristina, Huelva). En 2025: 'Los inadaptaos'. Letra: Eugenio David Sosa Yaque y José Félix López García. Música y dirección: Francisco Manuel Millán Martín.
- 'Los pájaros carpinteros' (Cádiz). En 2025: '¡Payaso!'. Letra: Antonio Pedro Serrano Álvarez el Canijo. Música: José Antonio Cheza Martínez Nene. Dirección: Antonio Delgado Maza.
- 'La camorra' (Cádiz). En 2025: 'La valla'. Letra y música: Marta Ortiz Deusto. Dirección: María Otero Ramos.
- 'El verdugo' (Vilches, Jaén). En 2025: 'Los charlatanes'. Letra y música: Daniel Heredia Lorente. Dirección: Miguel Sánchez Garrido.
- 'El hombre de hojalata' (Cádiz). En 2025: 'El corazón de Cádiz'. Letra: Rafael María Pastrana Lorenzo. Música: Marcos Pastrana Lorenzo. Dirección: Javier Bonat Perales.
- 'El desguace' (Cádiz). En 2025: 'La tribu'. Letra: Miguel Ángel García Argüez el Chapa. Música: Raúl María Cabrera Fernández. Dirección. Francisco Javier Bohórquez Gutiérrez.
- 'Los fantasmas' (Cádiz). En 2025. '¡Si alguno quiere guerrilla!'. Letra y música: David Domínguez Gutiérrez el Principito. Dirección: David Gómez Quirós.
- 'Los locos' (Cádiz). En 2025: 'Los del otro barrio'. Letra: Antonio Jesús Pérez Fuentes Piru y Sergio Guillén Bancalero el Tomate. Música: Sergio Guillén Bancalero el Tomate. Dirección: La agrupación.
- 'La biblioteca' (Cádiz). En 2025: 'La majadería'. Letra y música: Manuel Lorenzo Cornejo Puente y Manuel Santander Grosso. Dirección: Palmira Santander Grosso.
- 'Los trapos sucios' (Algeciras). En 2025: 'El loco de los empeños'. Letra: José Luis Pinto Barroso y Manuel Antonio Calderón Guillén. Música: Manuel Antonio Calderón Guillén y José María Durán Monroy el Rizo. Dirección: José María Durán Monroy el Rizo.
- 'Digan lo que digan' (Sevilla). En 2025: 'Los enemigos'. Letra: José Javier Puerto Rodríguez y Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli. Música: Fernando Manuel Rodríguez Endrina y Alejandro Pérez Sánchez el Peluca. Dirección: Juan Manuel Torres Gómez.
- 'La marea' (Cádiz). En 2025: 'La chulita' (el grupo). Letra: Eder Rey Prada y Juan Enrique Lozano Benítez. Música: José Antonio Rodríguez Cruzado Tatán y Alejandro Villegas Jiménez Lale. Dirección: Yolanda Álvarez Utrera.
- 'Los trapos' (El Bosque). En 2025: 'Albarracín, la aldea escondida. Letra: Manuel Barragán Gallardo. Música y dirección: Horacio Calvillo Melgar.
- 'La hipócrita' (Ceuta). En 2025: 'Los caballas'. Letra: José Miguel Romero Martínez. Música: José Miguel Romero Martínez y Juan Antonio Sánchez Carrasco. Dirección: Alfredo Luque Beltrán.
- 'Los invisibles' (Cádiz). En 2025: 'Los poderosos'. Letra, música y dirección: Manuel Lorenzo Cornejo Puente.
- 'La palabra de Cádiz' (El Puerto). En 2025: 'Los que tocan el cielo'. Letra: Joaquín Fernández Daza. Música: José María Fuentes Feria. Dirección: Álvaro Flores Camacho.
- 'Salud, gaditanismo y libertad' (El Puerto). En 2025: 'Cositas de Cádiz'. Letra: Miguel Ángel Zampaña Quintero y José Luis Zampaña Quintero. Música: David Ganaza Morro y José Luis Zampaña Quintero. Dirección: David Ganaza Morro.
- 'El jovencito Frankenstein' (Cádiz). En 2025: No salió. Letra: Antonio Galán Obregón Nono. Música y dirección: Miguel Antonio Novo Martínez.
- 'La carne-vale' (Cádiz). En 2025: No salió. Letra y música: Julián Delgado Ruiz y Francisco Javier Gallardo Márquez el Loco. Dirección: Pedro Trinidad García Queco.
- 'Las lobas' (San Fernando). En 2025: 'Las Adelitas'. Letra, música y dirección: José Cruz Maza.
- 'Los mariposas' (Punta Umbría, Huelva). En 2024: 'Los refugiados'. Letra: José Manuel Soto López. Música: Alejandro Rodríguez Ferrera Ale de Huelva. Dirección: José Manuel Soto Ferrera.
- 'Los humanos' (Cádiz). En 2024: 'La oveja negra'. Letra, música y dirección: Antonio Martínez Ares.
- 'La última noche' (Cádiz). En 2025: 'Los trastos'. Letra: José Juan Pastrana Fernández. Música: José Martínez González. Dirección: Francisco Joaquín Fernández Cressi Sito
- 'Los artificiales' (Los Barrios). En 2025: 'Los gordos'. Letra: José Manuel Cardoso Romero y José Rafael Castro Maíllo Yiyo'. Música: José Manuel Cardoso Romero. Dirección: Daniel López Romero.
- 'La moda de Cádiz' (Cádiz). En 2025: No salió. Letra, música y dirección: José Antonio Barrios Sánchez
- 'Culpable' (Alcalá de Guadaíra, Sevilla). En 2024: '¡¡Se prohíbe el cante!!' Letra: Hugo Flores Alcántara. Música y dirección: Ramón Jiménez Zamudio.
- 'La condená' (Chiclana). En 2025: 'Los gorriones'. Letra: Patricia Andrés Olozábal. Música: Tomás García Delgado Tomy Alemania. Dirección: Antonio José de la Llave Alias.
- 'El refugio' (Chipiona). En 2025: 'La tregua'. Letra: Salvador Gómez Sáenz. Música: Salvador Gómez Sáenz y José Manuel Gómez Sáenz. Dirección: Roberto Sace Castro.
- 'El manicomio' (Cádiz). En 2025: 'El cementerio'. Letra y música: Jonathan Pérez Ginel. Dirección: Alberto Domínguez Gómez.
- 'El vecindario' (Sevilla). En 2025: 'Desde mi mundo'. Letra: Rafael Fernández Delis. Música: Rafael Fernández Delis y Francisco Javier Sierra Ramírez Rubio. Dirección: Francisco Javier Sierra Ramírez Rubio.
- 'Las jorobadas' (Alcalá de Guadaíra, Sevilla). En 2025: 'Las perras'. Letra: Antonio Medina Ávila y Jaime Jesús Cruz Guillén. Música: David Castro Fernández. Dirección: Clara Isabel Rojas Trejo.
- 'OBDC. Me quedo contigo!!' (Cádiz). En 2025: 'DesOBDC!' Letra y música: Germán García Rendón. Dirección: Alejandro Rodríguez Ferrera Ale de Huelva.
- 'Con la primera risa' (Cádiz). En 2025: No salió. Letra, música y dirección: La agrupación.
- 'El patriota' (Alcalá de Guadaíra, Sevilla). En 2025: No salió. Letra: Francisco Jesús Gómez León y Francisco Javier Ramos Rueda. Música: Juan Manuel Moreno Gandul. Dirección: Jesús Díaz García.
- 'Las muñecas' (Cádiz). En 2025: 'La mala'. Letra: Roberto Fabio Gómez Durán. Música: José Juan Pastrana Fernández. Dirección: Aroa Gómez Ripoll.
- 'Los del escondite' (Cádiz). En 2024: 'Los despertadores'. Letra y música: Javier González Vázquez. Dirección: Rafael Gaviño González.
- 'Las taradas' (Sevilla). En 2025: 'Viaje a la vida'. Letra: Javier Vargas García y Rafael Mora Gordillo. Música: Javier Vargas García. Dirección: Irene María Vega Fernández.
- 'El desvelo' (Marbella, Málaga). En 2025: 'Los majareta de la bicicleta'. Letra: Guillermo Guerrero Melero y Manuel Santander Grosso. Música: Manuel Santander Grosso y Antonio Quiñones Campos. Dirección: Antonio Quiñones Campos.
- 'Los hijos de Cádiz' (Cádiz). En 2025: 'Los wonderful'. Letra y música: Francisco Javier Díaz Quintana. Dirección: Ismael Ariza Rodríguez.
- 'Cadirvana' (Conil). En 2025: 'Más típico no lo hay, de Conil a Cai'. Letra: José Luis Torres Barba Selu de El Puerto y Jesús Piña Cascatupa. Música: Óscar Mosteiro Mesa. Dirección: José Manuel Sánchez Ariza.
- 'Lxs invencibles' (Cádiz). En 2025: 'La chulita'. Letra: Beatriz Aragón Rodríguez. Música y dirección: Tamara Beardo González.
- 'Las manos de Cádiz' (El Puerto). En 2025: 'Aquí me quito las penas'. Letra: Raúl Villanueva García. Música: Carlos Javier Noriega Chamero y Francisco Javier Cuevas Herencia. Dirección: La agrupación.
- 'La conexión' (Puerto Real). En 2025: No salió. Letra: Felipe Marín Mariscal, Antonio José Toledo González y Margarita Pérez Aguilar. Música: Andrés López Costa y Alejandro Rodríguez Ferrera Ale de Huelva. Dirección: José Manuel Morales Espinosa.
- 'Los señalaos' (Alcalá de Guadaíra, Sevilla). En 2025: 'Luna llena'. Letra y música: Manuel Márquez Vela Mazita y Manuel Márquez Coronado Maza. Dirección: Manuel Márquez Vela Mazita.
- 'La juguetería' (Alcalá de Guadaíra, Sevilla). En 2025: 'Donde los sueños se hacen realidad'. Letra: Ramón Manuel Ruiz Lorenzo. Música: Damián Gómez Reina. Dirección: María Fiamma Durán Morillo.
- 'Los que escriben en la arena' (Huelva). En 2025: 'La volaura'. Letra: Alberto Giraldo Bueno. Música: Iván Giraldo Bueno. Dirección: Alberto Giraldo Bueno.
- 'Las pasajeras' (Los Barrios). En 2025: No salió. Letra, música y dirección: María del Pilar Castillo Millán.
- 'La gracia divina' (Algeciras). En 2025: 'Los hijos del cañaveral'. Letra: José Antonio López Molina. Música y dirección: José Antonio López Rondón.
- 'Sociedad limitada' (Morón de la Frontera, Sevilla). En 2025: 'Sociedad anónima'. Letra, música y dirección: La agrupación.
- 'DSAS3' (Cádiz). En 2025: 'Las ratas'. Letra y música: Jesús Bienvenido Saucedo. Dirección: Daniel Obregón Guillén.
- 'La última cuerda' (Tarifa). En 2025: 'Las costuras del alma'. Letra y música: Jesús Franco Guerrero. Dirección: Savitri Chablani Fernandes.
- 'La ciudad prohibida' (Cortegana, Huelva). En 2025: 'El prestamista' (en Cortegana). Letra: José Daniel Menguiano Carvajal. Música y dirección: Fernando Borrallo Sánchez.
- 'Contra viento y marea' (Puertollano, Ciudad Real). En 2025: 'L@s artistas'. Letra, música y dirección: Carlos Sendarrubias Coello.
