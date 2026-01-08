Las comparsas en el COAC 2026: El regreso de Martínez Ares pone patas arriba la modalidad

El simple anuncio del regreso de un autor de peso al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz puede alterar absolutamente todo en su transcurso. Si este se llama Antonio Martínez Ares, es capaz de poner patas arriba a la modalidad de comparsas.

Sí es cierto que el efecto de su vuelta es muy diferente al de hace diez años con 'Los cobardes', ya que este descanso ha sido solo de un año y por motivos de salud. Pero tiene la fuerza suficiente como para convertirse en el principal aliciente -aunque no es el único- del COAC 2026.

De todas formas, en la pasada edición se demostró que no es el único que puede remover las entrañas de esta modalidad. El regreso de Jesús Bienvenido con 'Las ratas' mantuvo el nivel y encamina el presente certamen hacia un duelo entre estas dos comparsas, con el permiso del resto de contendientes.

Lo que es indudable es que los ojos de los aficionados estarán puestos en el duelo que protagonizarán Ares y Bienvenido. Decir lo contrario sería obviar la realidad, aunque siempre se pueden sumar más invitados a esta mesa.

Con todo, este 2026 se presenta muy interesante en una modalidad que volverá a recuperar el trono del principal interés en esta edición.

Las novedades

La comparsa 'Los humanos'.

Aunque la vuelta al escenario del Falla de Antonio Martínez Ares con 'Los humanos' es la principal novedad en la modalidad de comparsas, esta no es la única que vendrá a engrandecerla un poco más, aunque estas se mueven en otros niveles.

La más llamativa de todas ellas la protagoniza David Márquez Mateos Carapapa. A última hora, y en pleno plazo de inscripción, decidió no presentar su comparsa al COAC 2026, haciendo su grupo un intento a la desesperada por encontrar un autor para poder participar. Al final, no fructificó por la premura de tiempo. Poco después, se anunció que David hará la música de la comparsa de Morón 'Sociedad limitada'. Un fichaje de relumbrón que amplifica exponencialmente las opciones de este grupo en comparación con años anteriores.

Por su parte, la ruptura más sonada en la previa del Concurso del Falla de 2026 ha sido la de la comparsa 'La chulita', que se ha dividido en dos. Por un lado, se han marchado Beatriz Aragón como letrista y Tamara Beardo como autora de música y directora para sacar 'Lxs invencibles'. Por el otro, buena parte del grupo prepara 'La marea', con autoría de Eder Rey, Enrique Lozano, Lale Villegas y José Antonio Rodríguez Tatán.

Entre los fichajes, Antonio Pedro Serrano el Canijo pasa a ser el nuevo letrista de la comparsa de Nene Cheza, que concurrirá con 'Los pájaros carpinteros'. Por su parte, José Luis Zampaña se marcha a El Puerto con su hermano Miguel Ángel y David Ganaza para traer 'Salud, gaditanismo y libertad'.

Uno de los proyectos más curiosos lo lideran Julián Delgado y Francisco Javier Gallardo Javi el Loco, quienes se han unido a un grupo de veteranos comparsistas para sacar 'La carne-vale'.

En el apartado de regresos, hay que tener en cuenta a dos relevantes. El primero de ellos es el de Javier González, que tras un año de descanso vuelve con el grupo que formara Iván Romero para concursar con 'Los del escondite'. El segunodo lo protagoniza Nono Galán con 'El jovencito Frankenstein'. Tampoco habrá que perder de vista la vuelta de la comparsa de Ramón Zamudio, cuartofinalista en 2023 con 'El andalú', que en este 2026 regresa con 'Culpable'.

En cuanto a autores que se suman a otros grupos, llama la atención el estreno como músico de comparsa de Alejandro Pérez el Peluca, quien se une a Joseja Puerto para participar con 'Digan lo que digan'. Por su parte, Manolín Santander colabora con la comparsa de Marbella 'El desvelo', mientras que el sevillano Javi Cuevas hace lo propio con la portuense 'Las manos de Cádiz'.

Y para los nostálgicos, una de las imágenes del Concurso la protagonizará Antonio García el Alemania, que vuelve a salir 39 años después como componente de una comparsa. En esta ocasión, será con la chiclanera 'La condená'.

Las ausencias

Tino Tovar. / Germán Mesa

Con todo, la principal noticia en la modalidad de comparsas para el Concurso del Falla de 2026 es que la nómina de ausencias es muy corta, lo que implica que casi todos pasarán por las tablas en esta edición.

Así, la más importante de los que no se han retirado de manera definitiva es la de Tino Tovar, cuya última participación fue en 2023 con 'Si caminito del Falla'.

También se puede apuntar como ausencia en la modalidad la de Kike Remolino, aunque este autor ya no tiene un cliché fijo al ir cambiando en los últimos años entre la chirigota, la comparsa y el coro. De hecho, en esta última modalidad estará presente en 2026 con 'La esencia'.

Por su parte, Andy Morales abandona su comparsa para pasar a ser componente de 'El desguace', de Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera.

Los grupos a tener en cuenta

Jesús Bienvenido cantando con su comparsa 'Las ratas' en el COAC 2025. / Germán Mesa

53 comparsas pelearán por el primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026, cinco menos que en la anterior edición. Parece que todo se encamina hacia un duelo entre Martínez Ares con 'Los humanos' y Jesús Bienvenido con 'DSAS3', aunque detrás de ellos hay una larga lista de comparsas dispuestas a romperlo, además de las ya citadas anteriormente.

Una de ellas es la de Jonathan Pérez Ginel, quien ha sabido cogerle la medida a la modalidad con sus dos últimas finales consecutivas. Ya solo le queda por conquistar el primer premio, un objetivo que intentará con 'El manicomio'.

Dentro de esta misma generación, Antonio Pérez el Piru y Sergio Guillén el Tomate también intentarán meterse en el grupo de cabeza con 'Los locos'. Regresar a la final tras dos quintos puestos es el propósito de Manuel Cornejo con 'Los invisibles', mientras que Germán García Rendón aspira a romper el techo de cristal de su primera final con 'OBDC. Me quedo contigo!!'.

Marta Ortiz lidera la revolución por la igualdad real en la fiesta con 'La camorra', con la que pretende regresar a la final que ya tocó en su primera participación en 2022 con 'We can do... Carnaval'. Por su parte, los hermanos Pastrana quieren mantener su línea ascendente con 'El hombre de hojalata'.

Fran Quintana retoma en este 2026 su apuesta por el gaditanismo -lo que también implica el clasicismo en la comparsa- con 'Los hijos de Cádiz'. Palmira Santander vuelve a liderar su comparsa de la mano de su hermano Manolín y Manuel Cornejo para presentar 'La biblioteca'. Por su lado, Pepe Juan Pastrana y Pepe Martínez mantienen con 'La última noche' su unión desde la pasada edición. También habrá que tener en cuenta en la pelea por las semifinales a la comparsa de Roberto Fabio Gómez y Pepe Juan Pastrana con 'Las muñecas'.

Dentro de este listado, no hay que olvidarse de comparsas como la de Las Niñas de Alcalá ('Las jorobadas'), Ceuta ('La hipócrita') o David Domínguez el Principito ('Los fantasmas'), entre otras.

Todas las comparsas inscritas en el COAC 2026