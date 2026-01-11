La previa del COAC 2026: Martínez Ares le devuelve el protagonismo a la comparsa

Sin apenas espacio para poder terminar de digerir las fiestas navideñas, las coplas de Carnaval sustituirán a los villancicos desde esta noche en el Gran Teatro Falla, epicentro de la fiesta hasta el próximo 13 de febrero, día de la Gran Final. Una pasión sin medida, una terapia para los males, un desahogo para una ciudad necesitada de gritar sus penas a los cuatro vientos, una vía de escape a través del humor... Y lo que es más importante, una tradición popular que se sigue heredando, conservando y transformando cada año.

Si se deja a un lado la polémica alrededor de la regiduría de escena, dos son las noticias principales que han alterado la previa del COAC 2026, en el que participarán 179 agrupaciones. Una de ellas es muy positiva y condiciona su desarrollo. Esta no es otra que la vuelta de Antonio Martínez Ares tras un año de descanso. Lo hará con ‘Los humanos’. Solo este regreso hace que el interés de la afición se vaya a centrar nuevamente en la modalidad de comparsas.

La otra es muy negativa. La retirada definitiva de Selu García Cossío supone un antes y un después en la modalidad de chirigotas por la enorme relevancia que ha tenido su obra en ella.

Con estas dos premisas, estas son las claves del COAC 2026.

Coros

El coro suele ser la modalidad más inmovilista en cuanto a la nómina de aspirantes. Es muy complicado, por no decir que es prácticamente imposible, que se dé una sorpresa. Y en este 2026, todo parece encaminado a que así sea.

La principal noticia para este Concurso del Falla es la ausencia del coro de Nandi Migueles tras quedarse fuera de la final con ‘La desafinada’.

En el lado opuesto, se ha formado un nuevo coro en Cádiz de la mano de Felipe Marín, Kiko Álvarez y Nene Cheza. Este se llama ‘Los caletarios’ y cuenta entre sus filas con veteranos coristas y comparsistas. Por ello, si hay alguna sorpresa en esta edición, puede llegar por este bando.

En cuanto al resto de concursantes, le toca a Los Estudiantes defender el primer premio con ‘Las mil maravillas’. En la pelea por el trono de la modalidad estarán Luis Rivero con ‘ADN’, Pedrosa y David Fernández con ‘La esencia’, Julio Pardo, que vuelve a contar con Antonio Pedro Serrano el Canijo como letrista, con ‘El sindicato’, el Coro Libertario con ‘La carnicería’ y Fali Pastrana con ‘Los mentirosos’.

Comparsas

La simple presencia de la comparsa de Antonio Martínez Ares con ‘Los humanos’ ha alterado por completo a esta modalidad. Tanto que vuelve a ser el rival a batir, aunque no faltarán contendientes dispuestos a arrebatarle un primer premio que consiguió en sus últimas tres participaciones.

Así, el principal aspirante será Jesús Bienvenido, quien defenderá su primer premio de ‘Las ratas’ con ‘DSAS3’. Las quinielas apuntan que este será el duelo en las alturas, aunque nunca hay que dar nada por hecho, sobre todo por el largo listado de autores de nivel que estarán presentes.

Solo hay una ausencia destacada respecto a 2025. Esta es la de David Márquez Mateos Carapapa, quien no estará con su comparsa, pero que sí colabora con la comparsa de Morón ‘Sociedad limitada’.

En cuanto al resto de candidatos, Jonathan Pérez Ginel está al frente de este grupo tras su segundo premio con ‘El cementerio’. En 2026, presentará ‘El manicomio’. Por su parte, Antonio Pérez el Piru y Sergio Guillén el Tomate esperan repetir en la final con ‘Los locos’.

Tras varios años en los que parecía que la modalidad se dividía entre Martínez Ares y el Chapa, esta comparsa buscará recuperar sensaciones con importantes cambios que fraguarán en ‘El desguace’.

En el segundo grupo de candidatos a la final, se sitúan Manuel Cornejo con ‘Los invisibles’, Germán García Rendón con ‘OBDC. Me quedo contigo!!’, Marta Ortiz con ‘La camorra’, la división de ‘La chulita’ en ‘Lxs invencibles’ y ‘La marea’, los Pastrana con ‘El hombre de hojalata’ o Nene Cheza y el Canijo con ‘Los pájaros carpinteros’, entre otros.

Chirigotas

La chirigota 'Comparsa Los calaíta...', en el COAC 2025 / Miguel Gómez

Tras la enorme sorpresa de ‘Los calaíta’, que defiende su pelotazo con ‘Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)’, el 2026 se presenta como un año de reconfiguración de la modalidad por dos motivos: el primero es esta misma sorpresa, que añade a un nuevo actor con mucha fuerza, mientras que el segundo es el vacío que deja la retirada definitiva de Selu García Cossío. Con todo, este no es el único hecho que altera en esta edición a esta modalidad, ya que también se suman las ausencias de autores importantes como Kike Remolino, Antonio Pedro Serrano el Canijo, José María Barranco el Lacio, Puerto Real o José Antonio Vera Luque.

En el lado contrario, hay que apuntar regresos como los de los Molina con ‘Los Compay’, la chirigota de Santa María de Rober Gómez con ‘Los Robins’ o Alvarado y Vergara con ‘La comunidad autónoma’.

En el cuadro de aspirantes al primer premio, sobresale la figura de José Guerrero Yuyu, que repite en este 2026 con ‘Los que van a coger a papas’. Tras él, habrá que tener muy en cuenta a chirigotas como las de los Villegas con 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)', Manolín Santander, Juan Pérez el Blanco y José Manuel Sánchez Reyes con ‘Los cadisapiens (la involución)’, el Bizcocho y Pablo de la Prida con ‘Ssshhhhh!!’, Carlos Pérez e Iván Romero con ‘Los antiguos’, Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff, con ‘Los semicuraos’, el Melli de El Puerto y el Molina con ‘Los que la tienen de mármol’, Víctor Jurado y Miguel Ángel Ríos con ‘Los camper del sur’ o Écija con ‘Nos hemos venío arriba’, entre otras.

Cuartetos

La modalidad de cuartetos sigue arrastrando los problemas de años anteriores, con un número exiguo de participantes. Esto no significa que no vaya a haber calidad. Todo lo contrario, ya que el cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago ha sido la agrupación más destacada de los últimos cuatro años.

En este 2026, todo parece indicar que se va a volver a producir un duelo entre Moreno y Gago con ‘¡Que no vengan!’ y Manu Peinado con ‘Los Latin King (de la calle Pasquín)’.