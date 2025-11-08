COAC 2026: Orden de actuación de las semifinales infantiles y juveniles

Un total de 46 agrupaciones participarán en el concurso de la cantera del COAC 2026, un certamen en auge que contará con seis semifinales infantiles, con hasta 38 grupos, y dos juveniles, con 18. Esta vez no serán los encargados de abrir el Teatro Falla a las coplas, que comenzará con adultos el 11 de enero, y los más pequeños comenzarán a actuar el sábado 17.

Las semifinales infantiles serán los fines de semana por la mañana, a partir de las doce, con sesiones los días 17 y 18 de enero, 24 y 25 y 31 y 1 de febrero. Las juveniles se celebrarán el 28 y 29 de enero a partir de las 17:00 horas.

Semifinales infantiles

Sábado 17 de enero

Chirigota: Ojú qué pereza

Comparsa Las marmotas

Cuarteto Si tú me dices ven lo dejo todo... o no

Chirigota Los doce hijos de Juan

Cuarteto Los tatatataratanietas del colorín colorado

Comparsa Los comecocos

Domingo 18 de enero

Comparsa En mi esquinita te espero

Chirigota El tío de la tiza se actualiza

Cuarteto La familia fallans

Chirigota Los Mal-éficos

Cuarteto Te lo cuento del revés

Comparsa El grito del futuro

Sábado 24 de enero

Chirigota Los pieles rojas de La Caleta

Comparsa El origen

Cuarteto Las vecinas de Doña Blanca

Chirigota La tribu caletera

Cuarteto Colegio privado, mixto y del barrio de arriba de Alcalá de Guadaira

Comparsa Los granujas

Chirigota Los taratachangas

Domingo 25 de enero

Comparsa Las traviesas

Chirigota La chirigota de la isla

Cuarteto Escuela publica Caimán

Chirigota Vamos por el primero

Cuarteto Este año caemos de pie

Chirigota Los manitas la garita

Coro La perla de Cádiz

Sábado 31 de enero

Chirigota Las peloteras

Comparsa El barrio del arte

Cuarteto Academia de baile: aprende con Joselito y sus tres modelitos

Chirigota Venimos de nuevo

Cuarteto Blam, blam, blam Digan lo que digan al final siempre me castigan

Comparsa El hilo rojo

Domingo 1 de febrero

Comparsa Las guasnías

Chirigota Lo mejor de lo mejor

Cuarteto Estos dioses están colgaos, desde el olimpo andaluz haciendo historia

Chirigota Mi modelo... de chirigota

Cuarteto Esto está manga por hombre

Chirigota Que ases mi cielo

Semifinales juveniles

Miércoles 28 de enero

Chirigota Las eurovisivas

Comparsa Las del patio

Cuarteto Este cuarteto tiene madera

ChirigotaLos duendecillos de los dos castillos

Cuarteto Las verdades del vaquero

Chirigota Los Lamine Yamal de Santa María del Mar

Comparsa Plan B

Chirigota Los vengadoritos

Coro A pico y pala

Jueves 29 de enero