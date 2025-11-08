COAC 2026: Orden de actuación de las semifinales infantiles y juveniles
El concurso de la cantera tendrá 38 agrupaciones infantiles y 18 juveniles
Un total de 46 agrupaciones participarán en el concurso de la cantera del COAC 2026, un certamen en auge que contará con seis semifinales infantiles, con hasta 38 grupos, y dos juveniles, con 18. Esta vez no serán los encargados de abrir el Teatro Falla a las coplas, que comenzará con adultos el 11 de enero, y los más pequeños comenzarán a actuar el sábado 17.
Las semifinales infantiles serán los fines de semana por la mañana, a partir de las doce, con sesiones los días 17 y 18 de enero, 24 y 25 y 31 y 1 de febrero. Las juveniles se celebrarán el 28 y 29 de enero a partir de las 17:00 horas.
Semifinales infantiles
Sábado 17 de enero
- Chirigota: Ojú qué pereza
- Comparsa Las marmotas
- Cuarteto Si tú me dices ven lo dejo todo... o no
- Chirigota Los doce hijos de Juan
- Cuarteto Los tatatataratanietas del colorín colorado
- Comparsa Los comecocos
Domingo 18 de enero
- Comparsa En mi esquinita te espero
- Chirigota El tío de la tiza se actualiza
- Cuarteto La familia fallans
- Chirigota Los Mal-éficos
- Cuarteto Te lo cuento del revés
- Comparsa El grito del futuro
Sábado 24 de enero
- Chirigota Los pieles rojas de La Caleta
- Comparsa El origen
- Cuarteto Las vecinas de Doña Blanca
- Chirigota La tribu caletera
- Cuarteto Colegio privado, mixto y del barrio de arriba de Alcalá de Guadaira
- Comparsa Los granujas
- Chirigota Los taratachangas
Domingo 25 de enero
- Comparsa Las traviesas
- Chirigota La chirigota de la isla
- Cuarteto Escuela publica Caimán
- Chirigota Vamos por el primero
- Cuarteto Este año caemos de pie
- Chirigota Los manitas la garita
- Coro La perla de Cádiz
Sábado 31 de enero
- Chirigota Las peloteras
- Comparsa El barrio del arte
- Cuarteto Academia de baile: aprende con Joselito y sus tres modelitos
- Chirigota Venimos de nuevo
- Cuarteto Blam, blam, blam Digan lo que digan al final siempre me castigan
- Comparsa El hilo rojo
Domingo 1 de febrero
- Comparsa Las guasnías
- Chirigota Lo mejor de lo mejor
- Cuarteto Estos dioses están colgaos, desde el olimpo andaluz haciendo historia
- Chirigota Mi modelo... de chirigota
- Cuarteto Esto está manga por hombre
- Chirigota Que ases mi cielo
Semifinales juveniles
Miércoles 28 de enero
- Chirigota Las eurovisivas
- Comparsa Las del patio
- Cuarteto Este cuarteto tiene madera
- ChirigotaLos duendecillos de los dos castillos
- Cuarteto Las verdades del vaquero
- Chirigota Los Lamine Yamal de Santa María del Mar
- Comparsa Plan B
- Chirigota Los vengadoritos
- Coro A pico y pala
Jueves 29 de enero
- Comparsa Más típico no lo hay
- Cuarteto Espejito, espejito
- Chirigota Una chirigota encantadora
- Comparsa El caminito de vuelta
- Cuarteto Los calaíto, una mojada de toda la vida
- Chirigota Los tímidos (al ataque con tomate)
- Comparsa ¡A toda máquina!
- Cuarteto Los auténticos capuchinos
- Chirigota: Cádiz:el videojuego
