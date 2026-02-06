COAC 2026: Estas son las agrupaciones que pasan a las semifinales
El jurado ha dado a conocer el nombre de los grupos que pasan a la siguiente fase, un total de 30
La programación del Carnaval de Cádiz 2026
El Jurado Oficial del COAC 2026 ha dado a conocer el fallo con las agrupaciones que pasan a las semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. En total, son 30 las agrupaciones que han conseguido estar en la siguiente fase y que han superado los 400 puntos. Se dividen en 7 coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y 3 cuartetos.
Coros:
- Coro 'El sindicato'
- Coro 'La ciudad perfecta'
- Coro 'ADN'
- Coro 'El reino de los cielos'
- Coro 'La carnicería'
- Coro 'Las mil maravillas'
- Coro 'La esencia'
Chirigotas:
- Chirigota 'Los hombres de Paco'
- Chirigota 'Los robins'
- Chirigota 'Una chirigota en teoría'
- Chirigota 'Los antiguos'
- Chirigota 'Los compay'
- Chirigota 'Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)'
- Chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'
- Chirigota 'Los que van a coger papas'
- Chirigota 'Los que la tienen de mármol'
- Chirigota 'Ssshhhhh!!!'
Comparsas:
- Comparsa 'El manicomio'
- Comparsa 'La camorra'
- Comparsa 'El patriota'
- Comparsa 'Los humanos'
- Comparsa 'Los locos'
- Comparsa OBDC. Me quedo contigo!
- Comparsa 'El jovencito frankestein'
- Comparsa 'Los pajaros carpinteros'
- Comparsa 'DSAS3'
- Comparsa 'Los invisibles'
Cuarteto:
También te puede interesar