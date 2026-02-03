La programación del Carnaval de Cádiz 2026 mantiene la línea de ediciones anteriores

Las concejalas de Carnaval y Cultura, Beatriz Gandullo y Maite González, presentan la programación del Carnaval de Cádiz 2026

El Carnaval de Cádiz 2026 ya cuenta con programación oficial. Las concejalas de Carnaval y Cultura, Beatriz Gandullo y Maite González, la han presentado este martes en el Ayuntamiento gaditano con una línea continuista con lo que se viene haciendo en años anteriores. Las batallas de coplas, los conciertos de Cádiz Sonora, las cabalgatas, las fiestas infantiles y los carruseles de coros seguirán copando una edición más el grueso de esta programación que incorpora pequeñas novedades.

Entre estas nuevas incorporaciones a la agenda de la semana de carnaval se encuentra la adhesión del tablao de San Francisco a la Batalla de coplas que habitualmente se realiza en Palillero, Catedral y Mercado, donde seguirá celebrándose. La cabalgata de 2026 estará dedicado al mar con la intención de recrear un océano vivo gracias a las carrozas y la animación que las acompaña. Y otra de las novedades presentadas es la incorporación del coro de Antonio Procopio a los carruseles.

Finalmente, en este 2026 la quema de la Bruja Piti que tradicionalmente cierra la semana de actos, este año se llevará a cabo en las Puertas de Tierra como ya adelantamos en conjunción con un espectáculo de música.

En cuanto a las fechas marcadas para el pregón y el Dios Momo se unen dos citas importantes para homenajear a reputados carnavaleros que ya no están con nosotros. Se trata de Julio Pardo, cuya estrella será colocada el Lunes de coros, y Adela del Moral, que recibirá ese reconocimiento y la colocación de una placa en la que fue su vivienda este próximo sábado.

Las concejalas han desgranado la programación general, la específica para las familias y público infantil, así como la Casa del Carnaval, que contará durante la semana con la inauguración de siete exposiciones (algunas ampliaciones de las que ya están), conciertos, catas, presentación de libros, actuaciones de agrupaciones callejeras o desfiles.

A continuación se desgrana la programación detallada:

Programación infantil

Jueves 12 de febrero: 17.00 procesión de la pregonera infantil desde la plaza de San Juan de Dios hasta San Antonio, donde a las 18.00 ofrecerá su pregón Ainhoa Morillo Jarana. A las 19.00 comienza el ciclo Cádiz Sonora con el concierto de Las guerreras K-pop en el mismo escenario de San Antonio.

Sábado 14 de febrero: juegos entre las 13.00 y las 18.00 horas en la plaza Ana Orantes con temática pirata.

Domingo 15 de febrero: Carnavalópolis: la ciudad del Carnaval. En la plaza Ana Orantes entre las 12.00 y las 16.00 horas y Batalla de coplas juveniles en el Paseo Marítimo a partir de las 13.00 horas.

Lunes 16 de febrero: La cantera callejea, entre las 13:00 y las 18:00 horas con actuaciones de agrupaciones Infantiles y Juveniles en la Plaza del Palillero, Plaza Candelaria y San Juan de Dios. Entre las 12:00 y las 18:00 horas habrá Carnaval infantil, la casa del carnaval, academia de pequeños carnavaleros, la fantasía del carnaval en la Plaza San Antonio, donde también se celebrará el Concurso infantil de disfraces.

Martes 17 de febrero: Teatro de títeres a las 18.00 horas en San Francisco con Pekesduendes, que ofrecerán el espectáculo 'Fruta, fruta, tu cuerpo la disfruta'.

Miércoles 18 de febrero: Teatro de títeres a las 18.00 horas en San Francisco, donde también Pekesduendes desarrolla 'Titiricuentos'. A las 19.00 horas se celebra el Certamen de coplas para la cantera en San Juan de Dios.

Jueves 19 de febrero: En San Juan de Dios, entre las 16:00 y las 20:00 horas, juegos temáticos 'Alicia en el país de las maravillas'. A las 19.00 en la misma plaza continuará el Certamen de coplas para la cantera, mientras a las 18.00 en San Francisco Pekesduendes volverá a ofrecer teatro de títeres, en esta ocasión 'La gamusina patafina'.

Viernes 20 de febrero: Los juegos temáticos de 'Alicia en el país de las maravillas' repiten en San Juan de Dios entre las 16.00 y las 20.00 horas y el Certamen de coplas para la cantera a partir de las 19.00 horas.

Sábado 21 de febrero: La plaza de San Antonio acoge de 12:00 a 18:00 horas el Carnaval infantil: Carnavalati infatiliti con karaoke, talleres o la oca carnavalera. Además ese día vuelve La Cantera callejea en Palillero, Candelaria y San Juan de Dios entre las 13.00 y las 18.00 horas.

Domingo 22 de febrero: Concierto de Luli Pampín en San Antonio a las 12.00, mientras en la plaza Ana Orantes se desarrollará entre las 12.00 y las 18.00 el Carnaval infantil, la gran piñata y el parque mágico de la fantasía del carnaval. La cantera callejea tendrá el mismo programa que el día anterior

A la programación general y de la Casa del Carnaval puede accederse a través de este enlace.