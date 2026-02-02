Ni La Caleta, ni Catedral: La Bruja Piti del Carnaval de Cádiz 2026 se quemará en las Puertas de Tierra

La quema de la Bruja Piti, el evento que cada año busca poner el broche de oro al Carnaval de Cádiz durante el Domingo de Piñata, tiene, una vez más, una nueva ubicación. Así, y aunque tradicionalmente el rito se ha celebrado en la playa de La Caleta y su entorno, y el pasado año se intentara celebrar en la plaza de la Catedral, sin éxito, para las fiestas de 2026 se probará suerte en un otro enclave emblemático de la ciudad, las Puertas de Tierra.

Mejor dicho, se volverá a probar suerte, ya que este espacio también se quiso utilizar para acoger tal fin durante el excepcional y pospandémico Carnaval de 2022, el que tuvo lugar en el mes de junio. Si embargo, y al igual que ocurrió el año pasado con la cita en la plaza de la seo gaditana, las condiciones climatológicas impidieron el hito. Si en 2025 fue la lluvia, hace tres años fue el fuerte viento el que truncó la quema de la efigie de la Bruja Piti.

Con todo, y a juicio de las condiciones de la licitación del evento publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la quema de la Bruja Piti de 2026 busca hermanarse con el espíritu de la fallida cita de 2022. Es decir, envolver el acto en un espectáculo donde no sólo será protagonista el fuego, también la música.

"La quema de la Bruja Piti tendrá lugar en un enclave emblemático de la ciudad, el monumento de las Puertas de Tierra, poniendo el broche final a las fiestas con un espectáculo visual lleno de emoción y tradición", se detalla en el pliego del procedimiento público abierto hasta el próximo 13 de febrero y que cuenta con un presupuesto de 71.874 euros (impuestos incluidos).

Así, desde el Ayuntamiento de Cádiz se pretende realizar una "experiencia sensorial e inmersiva, donde la música, el fuego y el entorno histórico de las Puertas de Tierra" se fundan "en un mismo lenguaje artístico" con el objetivo de que la propuesta trascienda "más allá de un concierto tradicional".

En este sentido, el show deberá contar con fuego y música en una noche que también estará amenizada "por una DJ, que aportará ritmo y energía con una cuidada selección musical, y por un grupo instrumental acústico y electrónico, que interpretarán temas conocidos y emblemáticos del Carnaval Gaditano, conectando con la esencia más popular y festiva de Cádiz". Artistas que, se aduce en la licitación del servicio técnico de la quema de la Bruja Piti, serán contratados por la Delegación de Fiestas y Carnaval.

"La presencia de músicos en directo interpretando música electrónica, aporta una dimensión única al espectáculo. La electrónica deja de ser un formato estático para transformarse en algo orgánico y vivo, donde instrumentos, percusión, sintetizadores y bases electrónicas se interpretan en tiempo real. Cada tema respira, evoluciona y se adapta al ambiente, generando una conexión directa entre los artistas y el público. La música se deberá sincronizar con los efectos de fuego y la iluminación, potenciando la sensación de inmersión y convirtiendo el espacio en un escenario vivo, donde cada golpe de ritmo y cada melodía se reflejan en el entorno. Esta interacción constante entre sonido, imagen y movimiento culmina en un clímax emocional que prepara al público para el acto final: la quema de la Bruja Piti, símbolo de despedida y renovación", se explica en el pliego de condiciones de un evento que se desarrollará, previsiblemente, el 22 de febrero en la Plaza de la Constitución de 1978, en las Puertas de Tierra.

Dios Momo y traslado de la Bruja Piti, por la empresa Planning

Y aunque todavía está abierta la búsqueda de empresa para realizar este espectáculo, sí se conoce la firma que se encargará de la instalación de la efigie de la Bruja Piti que será quemada durante el evento.

De esta forma Planning Organización de Proyectos S. L. ha sido la ganadora, y única aspirante, del concurso público que se convocó para proporcionar la instalación y traslado de la efigie de la Bruja Piti y, además, la ejecución, suministros, instalaciones y traslados del Dios Momo, cuya quema tendrá lugar, como también es tradicional, el Martes de Carnaval en la plaza de San Antonio.