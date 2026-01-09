Los coros en el COAC 2026: A por el trono de 'El Gallinero'

La modalidad de coros seguirá inmersa en un choque de estilos en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Con el carácter casi inmovilista que le caracteriza en cuanto a las figuras que la encabezan y muy poco dada a las sorpresas, en la presente edición se espera una pelea encarnizada entre los grupos de primer nivel de los últimos años.

En esta ocasión, será el coro de los Estudiantes el que defienda el primer premio de 'El gallinero', con el que confirmó el giro en su estilo hacia un formato algo más clásico.

Con el tango como epicentro de la música gaditana, volverán a mezclarse la espectacularidad en voces y montajes con otras propuestas más sencillas y más ligadas a la raíz de la modalidad. Con todo, no se espera que sea un año de grandes cambios ni en nombres ni en formas.

Las ausencias

El último coro de Los Niños, 'La desafinada' en 2025. / Germán Mesa

Respecto a la pasada edición del Concurso del Falla, se han caído dos coros en este 2026. El más relevante de ellos es el de Nandi Migueles, quien tras quedarse fuera de la final con 'La desafinada' ha decidido realizar un alto en el camino, algo que ya ha sucedido en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria.

El otro que no participará es el de Antonio Procopio, que se toma un año de descanso en el COAC tras volver a quedarse en preliminares con 'Son y sal', aunque sí estará por las calles durante la semana de Carnaval.

Las novedades

'El Canijo' en los camerinos del Falla con el tipo del coro 'El batallitas'. / Jesús Marín

La gran novedad en la modalidad de coros para el COAC 2026 es la creación de un nuevo grupo que llevará el nombre de 'Los caletarios'. Este conjunto estará formado por veteranos coristas y comparsistas, y contará con la autoría de Felipe Marín, Kiko Álvarez y Nene Cheza, por lo que a priori se espera que tenga un mínimo de calidad para ir superando fases en el certamen de coplas.

Por otra parte, entre los cambios de autores, el más destacado es el regreso de Antonio Pedro Serrano el Canijo al coro de Julio Pardo, que participará con 'El sindicato'. El autor sevillano ya hizo anteriormente la letra de los coros 'El batallitas' y 'Tócame'.

Los grupos a tener en cuenta

El coro 'La esencia'.

En total, serán 18 los coros que participarán en el Concurso del Gran Teatro Falla. Además de los coros citados anteriormente, la nómina de aspirantes la lidera el coro de los Estudiantes con 'Las mil maravillas', nombre elegido para la defensa del primer premio.

Entre los principales aspirantes a robarle este trono se encuentran Luis Rivero con 'ADN', José Manuel Pedrosa y David Fernández con 'La esencia' o El Coro Libertario con 'La carnicería'. Tampoco hay que descartar en esta pelea a Fali Pastrana con 'Los mentirosos'.

En un segundo escalón en cuanto a sus opciones se encuentran Chiclana con 'La ciudad perfecta' , Barbate con 'Las gladitanas', Paco Martínez Mora con 'Café Puerto América', Valdés con '¡Qué pechá de paja!' o San Fernando con 'El reino de los cielos'.

Todos los coros inscritos en el COAC 2026