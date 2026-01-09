Los coros en el COAC 2026: A por el trono de 'El Gallinero'
18 coros participarán en el próximo certamen de coplas, contando con la única ausencia destacada de Nandi Migueles
La modalidad de coros seguirá inmersa en un choque de estilos en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Con el carácter casi inmovilista que le caracteriza en cuanto a las figuras que la encabezan y muy poco dada a las sorpresas, en la presente edición se espera una pelea encarnizada entre los grupos de primer nivel de los últimos años.
En esta ocasión, será el coro de los Estudiantes el que defienda el primer premio de 'El gallinero', con el que confirmó el giro en su estilo hacia un formato algo más clásico.
Con el tango como epicentro de la música gaditana, volverán a mezclarse la espectacularidad en voces y montajes con otras propuestas más sencillas y más ligadas a la raíz de la modalidad. Con todo, no se espera que sea un año de grandes cambios ni en nombres ni en formas.
Las ausencias
Respecto a la pasada edición del Concurso del Falla, se han caído dos coros en este 2026. El más relevante de ellos es el de Nandi Migueles, quien tras quedarse fuera de la final con 'La desafinada' ha decidido realizar un alto en el camino, algo que ya ha sucedido en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria.
El otro que no participará es el de Antonio Procopio, que se toma un año de descanso en el COAC tras volver a quedarse en preliminares con 'Son y sal', aunque sí estará por las calles durante la semana de Carnaval.
Las novedades
La gran novedad en la modalidad de coros para el COAC 2026 es la creación de un nuevo grupo que llevará el nombre de 'Los caletarios'. Este conjunto estará formado por veteranos coristas y comparsistas, y contará con la autoría de Felipe Marín, Kiko Álvarez y Nene Cheza, por lo que a priori se espera que tenga un mínimo de calidad para ir superando fases en el certamen de coplas.
Por otra parte, entre los cambios de autores, el más destacado es el regreso de Antonio Pedro Serrano el Canijo al coro de Julio Pardo, que participará con 'El sindicato'. El autor sevillano ya hizo anteriormente la letra de los coros 'El batallitas' y 'Tócame'.
Los grupos a tener en cuenta
En total, serán 18 los coros que participarán en el Concurso del Gran Teatro Falla. Además de los coros citados anteriormente, la nómina de aspirantes la lidera el coro de los Estudiantes con 'Las mil maravillas', nombre elegido para la defensa del primer premio.
Entre los principales aspirantes a robarle este trono se encuentran Luis Rivero con 'ADN', José Manuel Pedrosa y David Fernández con 'La esencia' o El Coro Libertario con 'La carnicería'. Tampoco hay que descartar en esta pelea a Fali Pastrana con 'Los mentirosos'.
En un segundo escalón en cuanto a sus opciones se encuentran Chiclana con 'La ciudad perfecta' , Barbate con 'Las gladitanas', Paco Martínez Mora con 'Café Puerto América', Valdés con '¡Qué pechá de paja!' o San Fernando con 'El reino de los cielos'.
Todos los coros inscritos en el COAC 2026
- 'El sindicato' (Cádiz). En 2025: 'El lado oscuro'. Letra: Antonio Rivas Cabañas y Antonio Pedro Serrano Álvarez el Canijo. Música: Julio Pardo Carrillo. Dirección: Daniel Lucena Díez de la Torre.
- 'Café Puerto América' (Cádiz). En 2025: 'Los malhablao'. Letra: Ramón Manuel Ruiz Lorenzo. Música y dirección: Francisco Martínez Mora.
- 'Las gladitanas' (Barbate). En 2025: 'La fábrica de... chocolate'. Letra: José Manuel Pérez Martínez y Yurena Reyes González. Música: Manuel Varo Pérez y José Manuel Cardoso Romero. Dirección: José Manuel Cardoso Romero.
- 'Las mil maravillas' (Cádiz). En 2025: 'El gallinero'. Letra: Antonio Bayón Gutiérrez. Música: Rubén Cao Moreno. Dirección: María del Pilar Tejada Polanco.
- 'Tu muralla' (Sevilla). En 2025: 'La última función'. Letra: Sergio Molina Franco. Música: Sergio Molina Franco y Jesús García Elías. Dirección: Rafael Martín Álvarez.
- 'ADN' (Cádiz). En 2025: 'Cádiz, el show'. Letra y música: Luis Manuel Rivero Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul. Dirección: Laura Rivero Ramos.
- 'Los caletarios' (Cádiz). En 2025: No participó. Letra: Felipe Marín Mariscal. Música: José Antonio Cheza Martínez Nene y Francisco Javier Álvarez Soto Kiko. Dirección: José Luis Orellana Domínguez.
- '¡Qué pechá de paja!' (Cádiz). En 2025: 'Este coro es la polla'. Letra: José Manuel Valdés Álvarez y Cesáreo López Díaz. Música: José Manuel Martínez Sierra el Taka y Juan Antonio Díaz Dota Dirección: José Manuel Martínez Sierra el Taka.
- 'La esencia' (Cádiz). En 2025: 'Las entrañas de Cádiz'. Letra: David Fernández Romero y Raúl Rodríguez Martínez. Música: José Manuel Pedrosa Rodríguez, Antonio Rodríguez Pino el Maera y Manuel Enrique García Rosado Kike Remolino. Dirección: José Manuel Pedrosa Rodríguez.
- 'Los mentirosos' (Cádiz). En 2025: 'Los guardianes del Dios Momo'. Letra y música: Rafael Pastrana Guillén. Dirección: Manuel Antonio Manzano Vía.
- 'La ciudad perfecta' (Chiclana). En 2025: 'Ley natura'. Letra: Álvaro García Gómez. Música: Jesús Rivera Romero. Dirección: La agrupación.
- 'Dame veneno' (Huelva). En 2025: '¡Ojú! ¡Qué lío!'. Letra: Rafael Adamuz Santos. Música: Antonio Rodríguez Pino el Maera y Manuel Alvarado Valladolid. Dirección: Manuel Tirado Guevara.
- 'Al lío' (Ceuta). En 2025: 'Con permiso, buenas tardes...' Letra: Francisco José Sánchez Navarro Paquito Sánchez. Música: Jesús Cervantes Moya y Francisco José Sánchez Navarro Paquito Sánchez. Dirección: Francisco José Sánchez Navarro Paquito Sánchez.
- 'La carnicería' (Cádiz). En 2025: '¡Qué barbaridad!'. Letra y música: Miguel Ángel García Argüez el Chapa. Dirección: Francisco Jesús Doeste Armario.
- 'El reino de los cielos' (San Fernando). En 2025: 'La suerte de Cádiz'. Letra: Victoriano Cano Pérez y Francisco Javier Sevilla Pecci. Música: Luis Alfonso Betanzos Bernal. Dirección: José Manuel Betanzos Bernal.
- 'La Viña del Mar' (Cádiz). En 2025: 'La palabra de Dios'. Letra y música: Jesús Manuel Monje López. Dirección: María Teresa Reyes Serrano.
- 'La marinera' (Cádiz). En 2025: 'El grimorio'. Letra: Antonio Manuel Grimaldi Herrera y José Juan Pastrana Fernández. Música: Miguel Ángel Gómez González y José Juan Pastrana Fernández. Dirección: María del Rosario Quintero Ramos.
- 'Al garete' (Cádiz). En 2025: 'Asignatura pendiente'. Letra: José Carlos Armario Hita. Música: Manuel Jesús Picardo Sánchez y Alberto Pulido Morejón. Dirección: Juan Antonio Aragón Jiménez el Banderas.
