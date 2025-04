Atende y Diputación "se culpan mútuamente de las irregularidades de Ayuda a Domilicio en la Sierra", señalan desde UGT

UGT Servicios Públicos denuncia la "persecución sindical y el abuso de poder" que están sufriendo las delegadas sindicales del sindicato en los municipios de Prado del Rey, Bornos, Espera y Algar.

Desde el sindicato señalan que "tras la convocatoria de huelga en el Servicio de Ayuda a Domicilio, tanto la empresa Atende como la Diputación de Cádiz se responsabilizan mutuamente de la situación, sin ofrecer soluciones reales. Además, en la nueva licitación del servicio, la Diputación sigue apostando por la misma empresa, perpetuando así los problemas denunciados y la precarización de las condiciones laborales".

Asimismo, aseguran desde UGT, el jefe de servicio se niega a responder a las llamadas telefónicas desde la Secretaría de Salud e Igualdad y Responsable de Dependencia de UGT, "impidiendo así la resolución de problemas que afectan tanto a las trabajadoras como a las Delegadas de nuestro sindicato", indican.

Desde el sindicato señalan que la contrata "no respeta el derecho al descanso semanal de día y medio, perjudicando a trabajadoras y delegadas", ni tampoco la "antigüedad de las delegadas de Prado del Rey de UGT para la asignación de usuarios, lo que las mantiene con un saldo de horas en contra". Además, tampoco se tiene en cuenta la antigüedad "a la hora de distribución de turnos, afectando asignación de sábados y domingos siendo las delegadas de Prado del Rey las más perjudicadas". UGT también apunta al respecto que "existen Auxiliares de Ayuda a Domicilio cuya antigüedad real no se reconoce desde su fecha de inicio, sino únicamente desde su conversión en indefinidas".

A una de las delegadas de Prado del Rey, asimismo, no se le está "aplicando la adaptación de puesto de trabajo, a pesar de haber sido requerida por reconocimiento médico".

El sindicato también denuncia que "no se están abonando las horas complementarias a las trabajadoras", y la conciliación laboral no sólo no se concede, "sino que ni siquiera se responde a las solicitudes presentadas". Además, añaden, el Plus Ad Personam y el Plus Pliego no se están "abonando conforme a la jornada contratada, sino por debajo de lo estipulado".

UGT subraya igualmente que las delegadas del sindicado sufren un trato "discriminatorio y vejatorio, ya que las comunicaciones por parte del jefe de servicio se realizan únicamente por correo electrónico y SMS que no son recibidos, mientras que al resto de las/los 300 trabajadoras/es se les informa a través de la Coordinadora mediante los canales habituales, como WhatsApp y llamadas telefónicas".

Asú pues, UGT Servicios Públicos "exige el cese inmediato de estas prácticas abusivas y persecutorias, así como el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales. No toleraremos -aseguran- la vulneración de las condiciones de trabajo ni los ataques contra la dignidad de las Delegadas Sindicales".