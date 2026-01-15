Juanma Moreno sobre las obras en Valcárcel: "Este es el triunfo de la cooperación"

"Imponente edificio", dice Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, tras bajar del coche oficial y acercarse hasta la entrada del edificio de Valcárcel. "23 años lleva cerrado", le contesta el alcalde de Cádiz, Bruno García, que recibe al presidente en una visita sorpresa, anunciada a los medios apenas una hora antes, y en la que el máximo mandatario andaluz ha podido conocer el proyecto de consolidación del edificio, que fuentes cercanas al proyecto señalan que se encuentra casi al 25% de ejecución, y del derribo de las naves traseras, que ya están derribadas.

"Esto es un triunfo, un triunfo de la cooperación y la colaboración entre administraciones. Este edificio, un edificio histórico de referencia además en la ciudad de Cádiz y en Andalucía, abandonado por más de dos décadas, está ahora mismo en transformación y va a ser una realidad y una realidad para disfrute y beneficio de la ciudad de Cádiz, de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía", ha dicho Moreno agradeciendo la presencia e implicación de los sumandos de este proyecto: Ayuntamiento, Diputación, Junta y Universidad de Cádiz.

El presidente andaluz ha querido hacer una reflexión aprovechando que las obras, después de muchos años y de diferentes proyectos, ya han comenzado en el edificio: "A veces, dicen, hay descrédito de la política porque se prometen cosas y no se cumple. Bueno, pues yo quiero aquí que decir que una vez más en la provincia de Cádiz estamos cumpliendo, no estando exento de dificultades, cumpliendo con objetivos que parecían imposibles. Este edificio ya se va a recuperar, ya está en obra, ya se está trabajando, mes a mes va avanzando y los ciudadanos de Cádiz, pues tendrán la capacidad y la posibilidad de disfrutarlo".

Antes, el alcalde ha agradecido también la improvisada visita del presidente y ha destacado la labor de gestión política realizada por las distintas administraciones: "Esta ciudad, como saben, tiene heridas abiertas de hace ya mucho tiempo y nuestro objetivo es claro, ir cerrando y curando esas heridas. Lo estamos haciendo desde el ayuntamiento en la medida de lo posible, pero desde luego es fundamental, las grandes heridas, curarlas también con las el resto de instituciones y por eso yo hoy quiero dar las gracias a todas las instituciones que están participando con presupuesto y con muchísima voluntad".

Bruno García, que ha dado las gracias al presidente por su presencia y a todas las administraciones por su "implicación" en el proyecto, ha añadido: "Esta obra, como saben, ya empezó en el verano pasado; no es ahora cuando empezó, no es la primera piedra. Esta obra lleva ya un camino andado y va a seguir con determinación hasta recuperar Valcárcel, que era lo que la ciudad anhelaba de hace más de 20 años. Desde el Ayuntamiento, como saben, hemos querido que la trasera sea un espacio público para la ciudad, abierto para hablar con La Viña, que necesita también respirar y que sus niños y sus niñas también tengan espacio donde jugar".