La Junta aprueba el pago de 3 millones para las obras de consolidación en Valcárcel

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado el pago anticipado de la totalidad de la subvención excepcional de tres millones de euros para la cofinaciación de las obras de consolidación del edificio Valcárcel, según el convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y la Diputación de Cádiz.

El proyecto de consolidación del edificio Valcárcel, explica la Junta, contempla una serie de actuaciones urgentes e imprescindibles para la conservación del inmueble. Destacan entre ellas la consolidación de cimentación y estructura, la reparación de cubiertas y fachadas para garantizar la estanqueidad y la demolición de anexos no históricos, así como diversas actuaciones de seguridad y protección del inmueble.

Las obras comenzaron en octubre y tendrán continuidad con esta financiación del gobierno andaluz y de la Diputación de Cádiz, que ha anunciado 4,2 millones de euros para ello en sus próximos presupuestos. Según destacó la presidenta de la institución, Almudena Martínez, se va a acabar el año con las máquinas de obra terminando de derribar las naves traseras, demostrando que la recuperación de Valcárcel “era posible" y manteniendo la apuesta “por un proyecto clave para Cádiz, para la Diputación y para la provincia”.

Según la Junta, existen razones "de interés público" que justifican la excepcionalidad de esta subvención y el abono de la totalidad de su importe con carácter previo a su justificación, como son la singularidad cultural, histórica y artística del inmueble, declarado BIC y con "relevantes" valores patrimoniales e identitarios con la historia de la ciudad de Cádiz, vinculado al comercio indiano y a los lugares de las Cortes y la Constitución de 1812.

El inmueble, ejemplo singular del barroco tardío gaditano con elementos neoclásicos que le dotan de racionalidad y modernidad para la época y construido entre 1730 y 1763, presenta un estado de conservación "muy deficiente" como consecuencia "de más de dos décadas sin uso y sin actuaciones de mantenimiento, agravado por su exposición directa al ambiente marino", ha detallado la Junta en una nota.

Añaden que la recuperación del edificio Valcárcel permitirá el uso futuro de los nuevos espacios para actividades culturales, formativas y expositivas, así como poder dotarlo de servicios públicos compartidos e impulsar iniciativas de cooperación entre instituciones locales y autonómicas que lo convertirán en un referente educativo de la universidad.

Esta obra de Valcárcel tiene un plazo previsto de un año (hasta septiembre u octubre de 2026), sumando un presupuesto de 5.830.467,26 euros, que asumen la Diputación y la Junta de Andalucía. Con ese dinero y en ese tiempo además de derribar las naves traseras se va a ejecutar la consolidación de la envolvente del edificio, incluyendo intervenciones de carácter estructural como la sustitución de los forjados de cubierta y de las diferentes plantas que presentan mayor grado de afección estructural; así como la consolidación y restauración de las fachadas exteriores e interiores y los trabajos de impermeabilización y saneamiento de las cubiertas. E igualmente está prevista la iluminación monumental del exterior como fase final de esta intervención de Tragsa.