Valcárcel ya presume de obras

Uno de los grandes proyectos que tienen pendientes las administraciones en la ciudad ya está en marcha. Al menos en su fase inicial. El edificio Valcárcel ya está plenamente en obras. La empresa Tragsa, a la que Diputación ha encomendado la rehabilitación integral del histórico inmueble así como el derribo de las naves traseras, ya ha iniciado estos días los trabajos después de una primera fase de preparación del terreno, que ha incluido el cierre parcial del aparcamiento y el traslado de ese acceso a la zona de las pistas deportivas.

De este modo comienza la cuenta atrás de unas obras que está previsto que se alarguen durante el próximo año y que suman un presupuesto de 5.830.467,26 euros, que asumirán la Diputación y la Junta de Andalucía.

Con ese importe, Tragsa derribará esas naves traseras donde antiguamente se impartían los talleres a los alumnos de Valcárcel y donde el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha proyectado una plaza pública en el futuro. A priori, parece que este será el primer paso en la obra de Valcárcel, teniendo en cuenta que la cubierta de estas naves están afectadas por el amianto, lo que requiere de un especial cuidado en su retirada antes de proceder al derribo.

Acto seguido el proyecto contempla también la consolidación de la envolvente del edificio, incluyendo intervenciones de carácter estructural como la sustitución de los forjados de cubierta y de las diferentes plantas que presentan mayor grado de afección estructural; así como la consolidación y restauración de las fachadas exteriores e interiores y los trabajos de impermeabilización y saneamiento de las cubiertas.

Para todo ello inició este verano Tragsa los procedimientos de adquisición del material que utilizará en los nuevos forjados de las cubiertas del edificio, junto a la retirada y tratamiento de todo lo que sea derribado en estas próximas semanas y meses.

En el proyecto se contempla también la instalación de un sistema de iluminación monumental con el objetivo de destacar el valor arquitectónico del edificio.

De este modo, es de esperar que a la vuelta del verano de 2026 Valcárcel esté rehabilitado estructuralmente y que la conexión trasera con la calle Celestino Mutis sea un solar a la espera de ser urbanizado como plaza pública. A partir de entonces, será la Universidad de Cádiz la que determine qué uso va a tener este edificio, que es lo que marcará a priori la segunda fase que consistirá en el acondicionamiento de las plantas, pasillos y dependencias para adaptarlas a aquello a lo que se vaya a destinar Valcárcel.

En este sentido, se puede dar prácticamente por garantizado que esta facultad acogerá el nuevo grado de Farmacia que la UCA ya está tramitando para que se le autorice a implantarlo a partir del año 2028. Unos estudios que irán de la mano de la Facultad de Medicina y que contemplan un total de 60 alumnos por cada curso.

No obstante, conviene apuntar que la propia Universidad ya ha indicado en reiteradas ocasiones que necesitará espacios para otros grados, másteres y estudios, teniendo en cuenta que progresivamente está ampliando su oferta de titulaciones. Algo que significa que en caso de que no prospere la opción de Farmacia, aseguran desde la UCA que habría alternativas (como de hecho también se plantearon en un primer momento con algunos grados vinculados a la Economía Azul).

Con todo esto, con esa segunda fase de adaptación de Valcárcel al uso que la UCA le vaya a dar quedaría también un tercer paso, que sería el de la urbanización de todo el exterior, teniendo en cuenta esa plaza pública que va a urbanizar el Ayuntamiento, esa nueva calle lateral que quiere recuperar también el proyecto y que servirá para conectar de manera directa (y casi recta) el Mercado Central con la playa de la Caleta y el futuro hotel que Zaragoza Urbana tiene previsto construir en las actuales pistas deportivas que se usan como aparcamiento en superficie.

Un horizonte aún lejano, por tanto, separa al Valcárcel actual de edificio envejecido con las ventanas y balcones cerrados a cal y canto con esa carpintería pintada en verde deteriorada, del Valcárcel universitario. Pero la maquinaria para hacer viable esta transformación ya está en marcha.