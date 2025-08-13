Diputación formaliza con Tragsa el contrato para que las obras en Valcárcel comiencen en septiembre

La Diputación de Cádiz ha dado el último paso administrativo que permitirá dar comienzo a las obras en el edificio Valcárcel. La administración provincial ha firmado ya el decreto de encargo a la empresa pública Tragsa, que será la que se encargue de la consolidación y rehabilitación del histórico inmueble, en unas obras que se anuncian para el mes de septiembre y que tienen un presupuesto de 5.830.467,26 euros que financiarán tanto la Diputación como la Junta de Andalucía.

El proyecto de obras tiene ya el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, trámite imprescindible ya que Valcárcel cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural. Con ello, se da luz verde a la consolidación de la envolvente del edificio, incluyendo también intervenciones de carácter estructural como la sustitución de los forjados de cubierta y de las diferentes plantas que presentan mayor grado de afección estructural, así como la demolición de los edificios anexos en la fachada este del inmueble; actuaciones de consolidación y restauración de fachadas exteriores e interiores; trabajos de impermeabilización y saneamiento de cubiertas; y la instalación de un sistema de iluminación monumental con el objetivo de destacar el valor arquitectónico del edificio.

Todas estas actuaciones se realizarán tanto en la parte correspondiente al edificio histórico como en la estructura del edificio construido en los años 60, en un proyecto que tiene un plazo de ejecución de 12 meses y en el que ya está trabajando Tragsa, que ha sacado a licitación el suministro del material que utilizará en esos forjados de la cubierta y la gestión de las toneladas de residuos que generará esta obra. Todo ello porque en el expediente se reconoce el carácter de urgencia de las obras, teniendo en cuenta el abandono del edificio y la "consecuente probabilidad de que la falta de un constante y adecuado mantenimiento haya provocado un deterioro significativo”, según trasladan desde la Diputación.

Con la firma de este decreto de encargo a Tragsa, culmina la Diputación un procedimiento que se iniciaba en enero de este año, cuando junto a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Cádiz y a la propia Universidad de Cádiz se cerró un acuerdo para la recuperación de Valcárcel con destino a sede universitaria.

“Ha sido un procedimiento largo y complejo, que hemos logrado en tiempo récord gracias a la implicación de las administraciones implicadas y del personal técnico”, ha afirmado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, que valora que con el inicio de los trabajos previsto en el mes de septiembre "damos respuesta a una demanda histórica de la ciudad de Cádiz y de los gaditanos". "Este es uno de los proyecto de que desde el gobierno de la Diputación nos marcamos como prioridad al inicio del mandato y en apenas dos años, y gracias a la colaboración institucional, acabamos con 20 años de abandono para devolverlo a la vida y darle uso”, ha resaltado la presidenta provincial.