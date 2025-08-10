La UCA proyecta el grado de Farmacia para empezar en 2028 con 60 alumnos

La Universidad de Cádiz ha avanzado de manera considerable en su plan de instaurar el grado de Farmacia en el curso 2028-2029. Ya tiene elaborada la memoria justificativa de la propuesta elevada a la Junta de Andalucía, que es la que tendrá que autorizar la implantación de este grado. El plan de la UCA es comenzar la carrera con un total de 60 alumnos, que son los que accederían al primer curso en septiembre de 2028 para progresivamente ir multiplicando esa cifra hasta el total de 300 que se alcanzarían en cinco años (ya que el grado de Farmacia está actualmente establecido en cinco cursos).

En la propuesta elaborada por la UCA se refieren varias sedes y espacios donde se pueden impartir estas nuevas enseñanzas. Pero en ningún caso se cita el edificio de Valcárcel, que es la opción que en los últimos meses se ha deslizado por el propio rector para acoger esta nueva enseñanza universitaria, después de que en un primer momento se hablara de los grados vinculados a la Economía Azul.

En la memoria justificativa, se refiere a las opciones que tiene el Campus de Cádiz (que “cuenta para las aulas y seminarios con el Aulario de la Bomba y con seminarios no ocupados en los otros títulos del centro en los huecos de mañana o de tarde” además de poder utilizar los laboratorios “de Anatomía, Bioquímica, Fisiología y Microbiología del centro igualmente en franjas horarias de mañana o de tarde”, así como el Hospital Real “donde actualmente se encuentran dependencias de varios vicerrectorados”) y el Campus de Puerto Real (los laboratorios integrados de la Facultad de Ciencias). Aunque deja clara la universidad su apuesta por que el grado se ubique en la capital, ya que “supondría también un importante refuerzo socioeconómico y cultural del casco histórico de la ciudad, algo altamente demandado por las entidades locales”. “La suma de todos ellos con la organización espacio temporal adecuada son suficientes para la impartición del título”, concluye la UCA respecto a la sede de esa futura facultad.

Para llegar a esta conclusión, la Universidad ha elaborado también un informe de necesidades de equipamientos para la carrera de Farmacia. Así, refiere la necesidad de contar con tres aulas para un total de 85 estudiantes “para tener márgenes para repetidores”; seis seminarios “para 30-35 estudiantes para actividades de dos horas con participación activa por parte del alumnado”, donde el curso (de 60 estudiantes) se dividiría en dos grupos; y siete salas para laboratorios o talleres dirigidos a prácticas experimentales con capacidad para 32 estudiantes que quedarían divididos en dos grupos de 16 estudiantes. “Esto genera un total de 14 espacios en el que se ubica un grupo de entre 15-16 estudiantes con un profesor”, explica el informe de la UCA, que reconoce que este de los laboratorios “es el punto más crítico y exigente en Farmacia ya que requieren laboratorios especializados y bien equipados para diversas disciplinas (Química Orgánica, Química Analítica, Bioquímica, Microbiología, Parasitología, Botánica, Fisiología, Farmacología, Tecnología, Farmacéutica,…).

De hecho, llega a precisar los tipos de laboratorios que serían necesarios: 3 o 4 espacios para Química, 3 o 4 espacios para Biología, Bioquímica, Microbiología y Parasitología, 1 o 2 espacios para Fisiología y Farmacología (que pueden requerir “equipamiento específico o animalarios”), 1 o 2 espacios para Tecnología Farmacéutica (que es un equipamiento “muy específico para formas farmacéuticas”), un espacio para Botánica y Zoología, y otro espacio más, o dos, para aulas de Informática donde se abordaría Bioinformática, Estadística o Bases de Datos.

Además, refiere la UCA la necesidad de contar con una sala de descanso estudiantes con aforo para 60 personas, una sala para el profesorado con aforo de 20 personas, y despachos “en cantidad suficiente en función del profesorado adscrito”.

Esto último, el número de profesores necesarios, es lo que no se detalla en la propuesta formulada; aunque sí garantiza que “dispondrá de los recursos de personal suficientes para la implantación del Grado en Farmacia”. De hecho, pone de relieve el cuerpo docente e investigador de las áreas relacionadas con las ciencias médicas y químicas existentes en la actualidad “con capacidad docente para impartir el título junto con una proporción calculada de aumento de capacidad de áreas concretas, siendo solo necesario crear una nueva área, la de Farmacia y Tecnología farmaceútica”

No sólo ha fijado la Universidad el número de alumnos y los equipamientos que necesitará para ese deseado nuevo grado en Farmacia. La UCA ha diseñado incluso el plan de estudios de este grado que suma un total de 616 créditos (siendo cada crédito equivalente a 8 horas lectivas), reservando 12 de ellos para asignaturas optativas de 3 créditos cada una, a cursar 6 créditos en cuarto curso y otros 6 en quinto curso, con una oferta total de optativas de 9 asignaturas.