La Diputación de Cádiz licitará de nuevo las obras del antiguo instituto Rosario, que han quedado desiertas

La Diputación de Cádiz volverá a sacar a licitación lo antes posible las obras de consolidación del antiguo instituto Rosario, donde se ubicará la Escuela de Hostelería. La presidenta Almudena Martínez ha informado este martes, durante el desayuno navideño con los medios, que "hace apenas unos días se conoció que la licitación de la ejecución de las obras para la consolidación del edificio ha quedado desierta", pero aclaró que el proyecto sigue hacia adelante.

Lo cierto es que al proceso de licitación iniciado el pasado mes de octubre concurrió una sola empresa, Evele Infraestructuras SLU, que presentó una oferta por el precio exacto presupuestado por Diputación (657.356,61 más el IVA, que elevan el total de la intervención a 795.401,50 euros) y que en un primer momento -el 18 de noviembre, cuando se reunió por primera vez la mesa de contratación para resolver este proceso- resultó adjudicataria de la obra. No obstante, la empresa no ha presentado en regla toda la documentación que se requiere en este tipo de contrato, por lo que la misma mesa de contratación decidía el día 9 de diciembre declarar desierta la licitación.

Ahora esperan en Diputación resolver cuanto antes esta situación para volver a licitar el proyecto, con la idea de "llegar al verano con la obra iniciada”, según ha precisado la presidenta. Y es que también, en paralelo, se avanza en el proyecto de adecuación al uso del edificio, cuya redacción se encomendará a Tragsa en 2026. De hecho, en el presupuesto de 2026 que se quiere aprobar en el mes de enero se incluirá una partida para el desarrollo del proyecto de 3,8 millones de euros, aparte del importe de la licitación desierta (de menos de 1 millón).

Todo ello para que Almudena Martínez siga confirmando el compromiso "férreo" de la Diputación con el proyecto en trasladar la Escuela Provincial de Hostelería Fernando Quiñones a este céntrico edificio que lleva 18 años cerrado.

4,2 millones para Valcárcel y 5 para el Portillo

Almudena Martínez ha resaltado en su balance la recuperación que ha hecho su gobierno de "proyectos históricos" en la provincia, alguno de los principales en la ciudad de Cádiz, que llevaban “hasta más de veinte años muertos y que hemos rescatado”.

De este modo, ha resaltado en primer lugar el “gran reto superado” del edificio Valcárcel, que va a acabar el año con las máquinas de obra terminando de derribar las naves traseras, demostrando que su recuperación “era posible”.

También ha adelantado que el próximo presupuesto de la Diputación inluirá una partida más de casi 4,2 millones de euros para continuar trabajando en el histórico inmueble, de manera que se mantiene la apuesta del Gobierno provincial “por un proyecto clave para Cádiz, para la Diputación y para la provincia”.

Sin salir de Cádiz, ha recordado que para "otros de los grandes proyectos dormidos", en este caso el pabellón Fernando Portillo, la Diputación incluirá en sus cuentas de 2026 los 5 millones de euros que se comprometió a aportar a la financiación y son imprescindibles para iniciar la licitación de las obras que el Ayuntamiento de Cádiz anuncia para los próximos días y que se elevan a más de 19 millones de euros.