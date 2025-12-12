Paso definitivo hacia la nueva vida del Pabellón Fernando Portillo de Cádiz

Como "una excelente" noticia destinada a "curar una de las heridas abiertas en la ciudad", el alcalde de Cádiz ha anunciado la inminente licitación de las obras destinadas a recuperar el histórico Pabellón Fernando Portillo, que cerró sus puertas en 2008 para lamento de la ciudadanía gaditana que siempre abrazó al complejo del barrio de San Severiano no sólo como un centro deportivo, sino también como punto de encuentro.

De esta forma, el próximo lunes 15 de diciembre se convocará un Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD) para que antes de final de año se apruebe la salida a licitación de las obras del nuevo pabellón deportivo Portillo.

"Sobre el Pabellón Portillo se ha escrito mucho, pero la única realidad es que ha sido este equipo de Gobierno quien ha obtenido la financiación necesaria, ha hecho el proyecto, es quien lo va a licitar y lo va a ejecutar. Esa es la realidad. Cuando nosotros llegamos, lo que había guardado eran cinco millones de euros y un proyecto para un parking y nosotros, en estos tres años, hemos hecho un proyecto global con una actualización de ese parking y hemos buscado los 19.183.822,72 euros necesarios", ha defendido Bruno García flanqueado por los ediles de Urbanismo y Deporte, José Manuel Cossi y Carlos Lucero, a los que ha "agradecido" el trabajo conjunto para sacar adelante la iniciativa, al igual que a la Diputación de Cádiz que ha aportado 5 de los 19 millones destinados al proyecto. Así junto, con los 4,62 millones de euros del crédito que ya se está tramitando, y que se anunció hace unos meses por valor de 19,7 millones de euros, ya se tendrían las dos partidas necesarias para completar la financiación para adjudicar las obras.

Se trata de un proyecto "trabajado", "cuidado", que se resiste a que se tuerza en el último momento. Esto es, a que la licitación corra el peligro de caer en el desierto. Por ello, ha informado de la ampliación del plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas. Así, en vez de los 35 días, que como mínimo marca la ley, se optará por un periodo de exposición del procedimiento de 60 días. "Es una obra de una enveredura muy importante. Debemos dar tiempo a las empresas quieran presentarse para poder tener un proyecto más sólido", ha argumentado.

Los plazos del Pabellón Portillo

De esta forma, si la licitación sale a la luz antes de que finalice este 2025, Bruno García recuerda que, como ya dijo, las obras se adjudicarán y el nuevo Portillo se empezará a construir en 2026 con lo que, si todas las etapas se cumplen según lo previsto, antes de culminar 2028 el centro deportivo será, por fin, una realidad ya que el plazo de ejecución de obras del proyecto realizado por la oficina técnica municipal, con el asesoramiento técnico del estudio de arquitectura de los gaditanos Ernesto Fernández Pujol, Fabián Cruz y Luis Pizarro, está fijado en 30 meses.

El resultado será el de un pabellón con capacidad para 2.105 personas, con 1.042 en el graderío exterior, 310 en el superior y 728 en un graderío extensible, destinado a la práctica deportiva y el deporte base y también a la celebración de eventos, según ha perfilado el responsable de la ciudad.

Además, el edificio contará con un parking de tres plantas subterráneas con 389 plazas, "donde los residentes tendrán un papel protagonista" y un espacio comercial de 263 metros cuadrados en la planta baja.

Climatización piscina de Astilleros

Esta semana se ha dado un paso más para hacer realidad la sustitución del sistema de climatización en la piscina de Astilleros. Así, si hace unas semanas se aprobaba el proyecto, en esta Junta de Gobierno Local se ha dado el visto bueno a la autorización al Instituto Municipal del Deporte (IMD) para poder ejecutar estas obras, que próximamente serán licitadas.

Los trabajos, muy demandados por los usuarios de esta instalación municipal, consistirán la instalación de un nuevo sistema de climatización valorado en 76.578,63 euros y contarán con un plazo de ejecución de tres meses.

El objetivo de este proyecto es garantizar el confort térmico en las distintas estancias del edificio.

Fachada Centro Integral de la Mujer

Por otro lado, se ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud de la obra de resanado y pintado de la fachada del edificio del Centro Integral de la Mujer, situado en la plaza del Palillero.

Esto significa que los trabajos, adjudicados a la empresa Arquitectura Prefabricada y Modular SL, podrán comenzar de forma inminente.

El presupuesto de la obra, que incluye también la cubierta de estas instalaciones, es de 114.795,12 euros y contará con un plazo de ejecución de tres meses.

Consistirán en la limpieza de la fachada, tratamiento impermeabilizante antifisuras, reparación de elementos sueltos o deteriorados de la carpintería de madera, pintado de la misma, eliminación de manchas y óxidos y reparación de la cubierta del edificio.

Asuntos urbanísticos

En materia urbanística, se ha aprobado una licencia de obra para la ampliación y reforma parcial de vivienda en finca situada en la calle Hospital de Mujeres, 61.

Además, cuatro concesiones de calificación ambiental para actividad de pastelería en calle San Francisco, 19: y otras tres para actividad de hostelería sin música con cocina en la calle Brasil, 10; en la calle San Francisco, 27; y en la calle Robles, 15.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 22.620,71 euros, de los que 16.355 euros son para 56 ayudas de emergencia social, 3.595 euros para 10 ayudas económicas familiares; 1.816 euros para 30 ayudas para el pago de la luz; y 850 euros para 11 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 4 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 4 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 14 ayudas de cobertura energética anual y 11 suministros vitales de agua.