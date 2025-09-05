Nuevo paso para el Pabellón Portillo en Cádiz: el IMD, autorizado a ejecutar el proyecto

El Ayuntamiento de Cádiz ya ha autorizado al Instituto Municipal de Deportes (IMD) la ejecución del proyecto de construcción del nuevo Pabellón Fernando Portillo, según ha anunciado esta mañana de viernes 5 de septiembre el alcalde, Bruno García, a los medios después de la Junta de Gobierno Local. Con este paso, el IMD ya tiene vía libre para licitar, adjudicar y ejecutar la obra.

García se refirió a este importante proyecto como parte de un "concepto global de cierre de heridas" que está llevando a cabo el equipo de Gobierno en la ciudad en el que también incluyó las obras de Valcárcel, el valioso edificio del siglo XVIII abandonado durante décadas que se convertirá en sede universitaria y cuyas obras comenzarán la próxima semana del lunes 8 de septiembre.

"El 14 de agosto se aprobó el proyecto de ejecución y esto nos permitirá empezar a construir en el segundo semestre de 2026 con un plazo de 30 meses a partir de que se adjudique en siete u ocho meses", dijo sobre esta instalación deportiva. Será una vez redactados los pliegos que regirán al licitación pública, de manera que no será hasta 2028 cuando el nuevo polideportivo pueda abrir sus puertas.

Para levantar nuevamente este equipamiento deportivo derribado hace nada menos que 17 años necesitará el Ayuntamiento una inversión de 19,2 millones de euros, que es el presupuesto fijado en el proyecto de ejecución realizado por la oficina técnica municipal con el asesoramiento técnico del estudio de arquitectura de los gaditanos Ernesto Fernández Pujol, Fabián Cruz y Luis Pizarro. Una cifra económica que el alcalde confirmó ya en julio que estaba "asegurada", gracias al nuevo préstamo que el Ayuntamiento aprobó solicitar en el Pleno de ese mes.

"Cuando llegamos al Gobierno lo que había era un proyecto para hacer un parking con un presupuesto de cinco millones de euros y un cartel y cuando hemos llegado nosotros hemos conseguido los 14,5 millones que faltaban y hemos sacado adelante el proyecto de ejecución para poder licitarlo", dijo el alcalde sobre el Pabellón Portillo. "Antes teníamos ruinas y ahora, movimiento", afirmó.