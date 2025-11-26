La Diputación de Cádiz y la Academia de Bellas Artes acuerdan realizar actividades culturales

La Diputación de Cádiz y la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz se coordinarán en el desarrollo de actividades culturales que se llevarán a cabo en 2026. Dichas iniciativas se concretarán antes de que concluya el presente año, en el curso de una reunión con presencia de representantes técnicos de las dos instituciones. El compromiso por ambas partes ya se ha explicitado en el encuentro que han mantenido esta semana la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, y el titular de Bellas Artes, Pablo Juliá. El vicepresidente primero de la Corporación Provincial, Juancho Ortiz también ha intervenido en esta reunión, junto a Carmen Bustamante y Bernardo Palomo en calidad de miembros de la junta de gobierno de la Academia.

Bellas Artes, más allá de las actividades culturales de común acuerdo que se emprendan, podrá recuperar el Palacio Provincial como sede de la ceremonia de nuevos ingresos de la entidad. Se trata de la academia más antigua de Andalucía y la segunda de España.

Almudena Martínez y Pablo Juliá, según explica la Diputación en un comunicado de prensa, han valorado la necesidad de establecer una alianza que se plasme en manifestaciones artísticas de calidad para la sociedad. Ambos representantes reconocen la pujanza cultural de la Academia, la versatilidad de las disciplinas que congrega, además de su solvencia y prestigio. En este sentido, hay exposiciones y premios de artes plásticas que confirman esa trayectoria y por las que se puede canalizar esta nueva cooperación entre instituciones, sin olvidar que en 2026 se conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.