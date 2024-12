Así es el protocolo para la integración del puerto-ciudad en Cádiz: "Vacío, inútil y no refleja ningún compromiso institucional"

Cádiz/Como ya advirtió en su día sobre el convenio entre Ayuntamiento y Diputación de Cádiz para la financiación del pabellón Fernando Portillo -"un convenio que hoy no existe"-, Óscar Torres, portavoz del PSOE en el Consistorio gaditano, avisa que el protocolo para la integración puerto-ciudad que el pasado 25 de noviembre firmaron los consejeros Antonio Sanz y Rocío Díaz, el alcalde de Cádiz y la presidenta de Autoridad Portuaria es "papel mojado".

El representante de los socialistas lanza el aviso después de haber revisado y estudiado este documento que, asevera, "no compromete a nadie a nada". "El protocolo es un documento vacío, inútil, que no refleja ningún tipo de compromiso por ninguna de las administraciones que lo firman. Es un protocolo en el que no aparecen fechas, ni compromisos de financiación, un protocolo en el que no viene nada, nada de nada, sólo palabras vacías y párrafos que no contienen ningún tipo de compromiso futuro", se sorprende el concejal socialista que lamenta que esta firma sólo significó "un nuevo engaño del Partido Popular, a través de las administraciones en la que gobierna, a la ciudad de Cádiz".

Así, Torres no sólo usó calificativos para opinar sobre el contenido del protocolo para el desarrollo de la actuación integral denominada Adecuación y Apertura del Borde Marítimo- Portuario de la ciudad de Cádiz, sino que leyó literalmente dos reveladores párrafos de este documento que fue anunciado, presentado y celebrado a bombo y platillo por los consejeros de Presidencia y Fomento junto a Bruno García y Teófila Martínez hace poco menos de un mes.

"El presente protocolo general de actuación no es jurídicamente vinculante ni supone la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles entre las partes", ha leído el portavoz del grupo municipal socialista para continuar: "El presente protocolo general de actuación no comportará contraprestación económica por ninguna de las partes".

Efectivamente, párrafos que diluyen todo tipo de compromiso que se pudieran adquirir (aunque tampoco se hace) en el resto del texto que, se supone, basamente las intenciones institucionales con "el proyecto más importante y más desafiante que tiene la ciudad en las próximas décadas", razona.

"Es decir, este protocolo no es nada. Es el enésimo engaño del Partido Popular y la enésima patada hacia delante de cualquier proyecto que tiene que ver con Cádiz. Este documento para lo único que ha servido es para una nueva foto para mayor gloria de Antonio Sanz, de Bruno García y de Teófila Martínez", revela Óscar Torres que, desde luego, ha mostrado su desconfianza, especialmente, con la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

"Es curioso que este protocolo lo firme Teófila Martínez, que fue la persona que estando en la alcaldía de Cádiz abortó el mejor y mayor proyecto de integración del puerto-ciudad que ha habido en la ciudad, la Plaza del Mar, por hacer la ampliación del parking de Canalejas. No puede liderar la intregración del puerto-ciudad la persona que puso los palos en la rueda al principal proyecto y la mejor idea que ha tenido la ciudad en cuanto a este asunto", expone a la vez que le piden a Bruno García que, como alcalde de Cádiz, "sea él quien lidere" esta iniciativa y "deje de prestarse a todos los espectáculos que su partido monta en torno a la ciudad de Cádiz". "Le exigimos que deje de sonreír, que se ponga serio y exija a la Junta que cumpla todos los compromisos -integración puerto-ciudad, Ciudad de la Justicia, Hospital Regional...- que tiene con Cádiz", culmina.