Junta, Ayuntamiento de Cádiz y APBC firman un protocolo para echar a andar la integración puerto-ciudad

Cádiz/Representantes de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y Autoridad Portuaria firmaron este lunes un protocolo de colaboración para hacer posible que todo lo hablado hasta ahora sobre la integración puerto-ciudad se convierta ya en una realidad.

El cronómetro empezó a funcionar hace ya años, pero se trata de un proyecto largo en el que la ciudad se juega su presente y su futuro, por lo que ha requerido un largo proceso, decenas de reuniones, decenas de informes protocolarios para conseguir que lo que aquí se haga sea lo que realmente le conviene a la ciudad y al puerto.

Antonio Sanz, como máximo representante de la Junta en el acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Cádiz / Lourdes de Vicente

Por ello, una vez que hace ya unos meses se puso sobre la mesa el Plan Especial del Puerto de Cádiz en el que se dibujaba lo que podría llegar a ser y lo que se podría esperar de esta integración, ahora toca el momento de plasmar firmas, salir en una foto en la que las distintas administraciones implicadas en este proceso se comprometan a hacer que todo este proceso sea lo más rápido posible y que ninguna de ellas le ponga zancadillas al resto.

Comparecencia ante los medios

Y, segundos después del acto protocolario de la firma de este documento, el alcalde de Cádiz, Bruno García, el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, y, por último, Antonio Sanz, en calidad de gaditano y de consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, comparecieron ante los medios de comunicación para expresar su satisfacción y explicar el significado real de este protocolo.

Estuvieron presentes representantes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Cádiz y de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz / Lourdes de Vicente

Bruno García fue el primero en darle la importancia real de esta firma: "Ya vamos hacia la integración del Muelle-Ciudad". Y, en seguida, asumía su papel de alcalde destacando que Cádiz tiene la "ambición" y la necesidad de buscar nuevos espacios para generar un impacto tanto social como económico.

Y todo eso será posible en el momento en el que los contenedores dejen el Muele Reina Sofía y pasen a ocupar la nueva terminal creada hace ya varios años pero que aún duerme sin uso específico hasta que no se lleve a cabo esa mudanza.

Ese traslado dejará espacio libre para que la ciudad crezca. "Pero para eso, la ciudad necesita aliados y hoy firmamos esta alianza juega un importante la Junta de Andalucía como aliado fundamental y, sin duda, la APBC como organismo clave"

Eso sí, y hay que reconocerle al alcalde que siempre que puede lo repite: "Queremos como ciudad que el puerto siga siendo un puerto y siga ejerciendo sus funciones de puerto, con su logística, como puerta de entrada de un turismo sostenible"

No negó este extremo Bruno García, pero sí dejó claro que "queremos que esos espacios que quedarán ahora libres repercutan de manera positiva en la ciudad, en su ocio, en su cultura... Es una oportunidad que se abre para Cádiz y la vamos a aprovechar con alianzas como la que hoy hemos rubricado"

Con el apoyo de la Junta de Andalucía

Por su parte, el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, fue escueto y aprovechó su intervención para recordar que este protocolo sienta las bases de colaboración entre las distintas administraciones para impulsar "este ambicioso proyecto de integración, una oportunidad histórica para la ciudad".

Antonio Sanz, Bruno García, y Teófila Martínez, segundos antes de la firma del protocolo / Lourdes de Vicente

Y fue la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, la que asentó la idea de que este convenio es un instrumento para la ordenación del territorio que permitirá que a lo largo de los próximos años se pueda desarrollar este reto que beneficiará, según todos los allí presentes, tanto al puerto como a la ciudad.

Puso sobre la mesa los 334.000 metros cuadrados con los que ahora se encontrará la ciudad. "Y no podemos permitir equivocarnos".

Proyecto a largo plazo

Pero eso sí. Ya lo había dicho en comparecencias anteriores pero Teófila Martínez quiso dejar bien claro que para no crear una frustración en la ciudadanía conviene dejar claro que todo esto que se plantea con la integración puerto-ciudad son planes de "largo recorrido", -"no es un huevo que se echa a freír", dijo- de ahí que la ex alcaldesa de Cádiz expresara la importancia que tiene la firma de este protocolo que "garantice que no habrá problemas para desarrollar este plan en colaboración con las distintas administraciones".

Así mismo, Martínez dejó igualmente claro que para llevar a cabo este proyecto hacen falta muchos millones de euros que deberán llegar tanto desde la administraciones públicas como de la iniciativa privada. "Ahora toca configurar una parte importante de la ciudad que responda a las necesidades de Cádiz y del puerto y para que esto no quede como un espacio residual sino como un espacio dinámico donde se genere actividad económica y se creen puestos de trabajo", afirmó la presidenta de la APBC.

Espacios libres, viales y zonas ajardinadas

Por último, Martínez recordó que de esos 335.000 metros cuadrados, un 40% irá destinado a espacios libres, viales y zonas ajardinadas, porque "necesitamos también suelo para el ocio y el deporte". A su vez, refrescó que ya está pendiente de licitación las primeras obras en el Muelle Ciudad dentro de este proyecto de integración Puerto-Ciudad y que éstas se están acometiendo, de momento, con dinero de la APBC.

Otros hitos importantes que ahora mismo están ya vivos son los referidos al posible hotel de lujo que se construirá en Puerto América o el aparcamiento en superficie que se hará con financiación público-privada y, siempre, "con al supervisión del Ayuntamiento. La primera y la última palabra la tendrá siempre el Ayuntamiento". "Y, sobre todo eso, que en todo este proceso no haya ni ganadores ni perdedores sino que, al final, de todo esto, salga ganando la ciudad y salga ganando el puerto".

"La Junta es un gran aliado"

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, reiteró que este acuerdo "consolida algo muy importante" y es la prueba de que la "Junta es un gran aliado, el gran aliado de la ciudad de Cádiz". Y, además, tiene como escenario temporal un momento del país en el que todo parece que es una bronca, "cuando con Juanma Moreno, todo es diálogo, colaboración y apoyo a las reformas salvando siempre los obstáculos que se pongan por delante".

Los firmantes del protocolo para el desarrollo del proceso de integración puerto-ciudad / Lourdes de Vicente

Así, Sanz reconocía y, a la vez agradecía que esta apertura del borde marítimo a la ciudad es el resultado de mucho trabajo y de "un sueño", "y ya no venimos con maquetas o a plantear sueños sino que venimos a cumplir esos sueños, siempre con la supervisión del Ayuntamiento. Hablamos ya de realidades, que tardarán, está claro, pero que ya son realidades y que arrancan con esta integración entre el puerto y la Ciudad de Cádiz".

"Es ya hora de fusionar ambos espacios: La ciudad y el puerto, para potenciar y relanzar la vida de los ciudadanos que son los que aprovecharán y disfrutaran viviendo este nuevo modelo de puerto. Será un puerto más integrado en Cádiz y un Cádiz más integrado en un puerto. Y es ya una realidad"