La Comisión de Industria aprueba el aprovechamiento del alga invasora y compensaciones al sector pesquero

La Comisión de Industria y Turismo del Congreso ha debatido este martes una proposición no de ley impulsada por Sumar para el aprovechamiento industrial del alga asiática invasora, la Rugulopterix okamurae. La medida tiene como objetivo convertir un grave problema ecológico y económico que afrontan los productores del litoral gaditano en una oportunidad para el empleo local y la economía circular.

La iniciativa, que ha sido aprobada con 20 votos a favor y 15 en contra, insta al Gobierno a establecer un conjunto de acciones coordinadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas más afectadas, con el objetivo de abordar de forma integral la expansión del alga que desde hace años causa importantes daños en las costas del Estrecho de Gibraltar y el litoral andaluz.

La diputada gaditana Esther Gil de Reboleño ha defendido la propuesta subrayando el impacto ecológico, económico y social que está provocando esta especie invasora, "un grave problema para nuestra economía, para el turismo, para los ecosistemas, para la pesca, para nuestros ayuntamientos e incluso para la salud pública". Sin embargo, puede convertirse en una oportunidad gracias al potencial transformador del aprovechamiento de esta especie para generar una nueva industria que ofrezca alternativas al monocultivo del turismo, que revitalice la pesca y que impulse la economía circular basada en la innovación y la investigación en torno a este alga.

Las medidas que incluyen esta proposición no de ley:

La creación de un Plan Estatal de Intervención frente al alga asiática , impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que contemple la retirada sistemática de la biomasa en las zonas más afectadas, garantizando la unidad de actuación en todo el territorio estatal y la coherencia con la Estrategia Estatal frente a Especies Invasoras.

, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que contemple la garantizando la unidad de actuación en todo el territorio estatal y la coherencia con la Estrategia Estatal frente a Especies Invasoras. Una línea específica de apoyo económico para proyectos de valorización, comercialización y aprovechamiento sostenible del alga , incorporando la participación de los pescadores y pescadoras afectados por la invasión en sus capturas.

, incorporando la participación de los pescadores y pescadoras afectados por la invasión en sus capturas. Un sistema de compensaciones al sector pesquero artesanal del Estrecho, el más perjudicado por la proliferación del alga, con el establecimiento de una cuota extraordinaria y sostenible de atún sedentario de al menos 10 toneladas por barco.

el más perjudicado por la proliferación del alga, con el establecimiento de una cuota extraordinaria y sostenible de atún sedentario de al menos 10 toneladas por barco. Un marco normativo que regule la recogida, transporte y comercialización del alga obtenida por “pesca accidental” , permitiendo su compra y venta controlada y contribuyendo a la sostenibilidad económica y ambiental del territorio.

, permitiendo su compra y venta controlada y contribuyendo a la sostenibilidad económica y ambiental del territorio. El impulso a programas de investigación y seguimiento científico, en colaboración con institutos oceanográficos, centros tecnológicos y universidades, fomentando la cooperación entre regiones del Atlántico y el Mediterráneo y promoviendo el aprovechamiento industrial del alga en el marco de la economía circular.

Diagnóstico y oportunidades

Esther Gil de Reboleño, expuso en la Comisión de Industria ejemplos de cómo está afectando la invasión de esta especie en las costas gaditanas, con la reducción de las capturas en la lonja de Conil en un 50% en los últimos nueve años. Además, el coste a las arcas municipales de los municipios afectados como "en Tarifa, donde se han recogido este año unas 10.000 toneladas aproximadamente, en Algeciras 2.000 y en La Línea unas 1.000. Son los ayuntamientos quienes, con recursos muy limitados, se ven obligados a asumir este coste. Si no se recoge, el alga se pudre, genera malos olores y provoca un problema de salubridad".

Además la diputada ha defendido las múltiples aplicaciones de la Rugulopterix okamurae y el potencial de innovación que encierra su aprovechamiento. “Las aplicaciones son infinitas. Ya se están produciendo textiles, fertilizantes y otros productos a partir del alga asiática. Existen proyectos viables y sostenibles económica, social y ambientalmente. Hay investigadores, educadores, jóvenes y mucha sociedad civil esperando a que les dejemos abrir esta puerta para crear empresas y riqueza.”

Esther Gil de Reboleño enseña una muestra del alga asiática en la Comisión de Industria del Congreso

Finalmente, hizo un llamamiento a la acción inmediata a los Ministerios de Transición Ecológica y de Pesca porque “el problema ha alcanzado tal dimensión que ya ha superado las barreras autonómicas y se ha convertido en un problema de Estado. Necesitamos que el MITECO actúe y elabore un Plan Estatal de Intervención, que se establezcan líneas de apoyo económico y que se incorporen compensaciones al sector pesquero. Crear una industria basada en la economía circular y la innovación en torno al alga invasora constituye una oportunidad histórica para transformar un problema en fuente de riqueza, empleo y justicia territorial. Pero debemos hacerlo ya. Nuestros pescadores, nuestros municipios y nuestro medioambiente no pueden esperar más", concluyó.

La diputada gaditana del Movimiento Sumar ha criticado que el partido socialista haya votado en contra de la iniciativa que se ha aprobado gracias al apoyo del PP. “No entiendo la pasividad del PSOE ante un problema que amenaza toda la costa gaditana. Los municipios necesitan soluciones ya, los pescadores apoyo para realizar su trabajo, y cada día que pasa se pierden capturas, recursos y oportunidades. Cádiz no puede desaprovechar la posibilidad de liderar la investigación, la innovación y la creación de empleo a partir de esta alga invasora. Convertir un grave problema ecológico en una industria sostenible es una obligación, no una opción. Al PSOE le pido que deje de mirar para otro lado; al PP, que cumpla desde la Junta y ayude a dar soluciones reales. Esta es la hora de transformar un desafío ambiental en riqueza, empleo y futuro para nuestra tierra", ha defendido Gil de Reboleño.