Cádiz se muestra en Grenoble como aliada estratégica en innovación, energía y transformación digital

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz, José Andrés Santos, han liderado una expedición institucional y empresarial a la ciudad francesa de Grenoble, cuya agenda se ha desarrollado entre los días 1 y 2 de diciembre. El objetivo de esta acción, impulsada a través del Cádiz Investment Hub, ha sido abrir vías estables de colaboración, identificar proyectos conjuntos de I+D, formación e inversión y posicionar a la provincia de Cádiz como un socio fiable y competitivo en materia de innovación, energía y transformación digital.

En palabras de Martínez del Junco, “la misión a Grenoble supone un paso importante en la estrategia de situar a la provincia de Cádiz en el mapa europeo de la innovación y la transición energética, y sienta unas bases sólidas para que a medio y largo plazo estas relaciones se concreten en acuerdos, proyectos y resultados tangibles para ambas regiones”.

Representantes del empresariado de la provincia y del Clúster Tecnológico Nexur -en el que también participa la Diputación de Cádiz-, han completado esta delegación gaditana dispuesta a establecer conexiones entre el sector industrial, logístico y tecnológico de la provincia con el potente ecosistema científico y empresarial situado en Grenoble.

Así, en la primera jornada, la delegación gaditana fue recibida por representantes de Grenoble-Alpes Métropole (área metropolitana que agrupa varios municipios del sureste francés y cuya sede está en Grenoble). En este encuentro, se expusieron en detalle el ecosistema de innovación metropolitano y sus políticas de apoyo a la empresa y a la I+D. La experiencia de Grenoble abrió la puerta a futuras líneas de trabajo conjunto en materia de innovación, emprendimiento y atracción de inversiones.

Posteriormente, la visita al laboratorio YpHen permitió abordar la recuperación y regeneración de suelos industriales. Esta empresa ofrece soluciones biotecnológicas para descontaminar terrenos y restaurar suelos degradados, lo que resulta de interés ante los desafíos de numerosas áreas industriales y logísticas de la provincia y genera oportunidades para proyectos compartidos en el marco de la transición ecológica.

La jornada continuó con el encuentro con el clúster Tenerrdis, especializado en transición energética y descarbonización, donde se presentaron proyectos en hidrógeno verde, redes inteligentes, eficiencia energética y almacenamiento. Esta acción permite hablar de posibles sinergias con los sectores energéticos e industriales de la provincia de Cádiz y de una cooperación futura.

El día se completó con la visita a Inocel, empresa francesa dedicada al diseño y fabricación de pilas de combustible de hidrógeno de alta potencia y formato modular. Este encuentro ha servido para explorar conexiones con los esfuerzos de descarbonización del tejido industrial gaditano.

En cada uno de estos encuentros, la delegación gaditana entregó a sus anfitriones una cartera y un abanico con funda de piel de Ubrique, poniendo en valor también la industria marroquinera de la provincia.

El segundo día se centró en la investigación aplicada y la innovación tecnológica al servicio de la industria. La visita al European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) ha permitido conocer de primera mano una infraestructura científica de referencia internacional, con aplicaciones muy concretas en materiales avanzados, energía, salud, patrimonio, fabricación de precisión y nuevos procesos industriales accesibles para compañías de todo el mundo. Un enfoque que encaja con el potencial de los sectores industriales y tecnológicos de la provincia de Cádiz.

En este marco, la delegación gaditana presentó las ventajas y oportunidades de la provincia de Cádiz, subrayando su base industrial y logística, la disponibilidad de talento, el crecimiento del ecosistema tecnológico y, muy especialmente, el firme apoyo institucional. Ese compromiso quedó reflejado en la presencia de la presidenta de la Diputación, que reforzó el mensaje de acompañamiento integral a empresas e inversores interesados en colaborar o implantarse en la provincia.

La Diputación de Cádiz estará en “todo aquello que pueda hacer para impulsar a los sectores estratégicos de la economía provincial” porque eso “significará más oportunidades, más empleo y más desarrollo socioeconómico para toda la provincia”, ha asegurado Almudena Martínez.

A continuación, la misión se trasladó a Pôle Minalogic, el clúster de innovación digital de la región Auvernia–Ródano–Alpes. El intercambio se centró en cómo conectar sus capacidades en microelectrónica, fotónica, software e inteligencia artificial con los retos y proyectos de la industria gaditana: optimización de procesos, sensórica, analítica de datos, automatización y soluciones digitales para sectores como el naval, el aeronáutico, la energía o la logística.

En este contexto, las empresas del clúster tecnológico NEXUR tuvieron una participación muy activa, identificando posibles proyectos conjuntos en soluciones digitales para la industria, así como futuras conexiones entre startups y empresas de ambos territorios.

Estas jornadas de trabajo en Grenoble han demostrado que existe una complementariedad entre el ecosistema científico y tecnológico de Grenoble y las capacidades industriales, logísticas y tecnológicas de la provincia de Cádiz. Por un lado, Grenoble-Alpes Métropole, YpHen, Tenerrdis, Inocel, ESRF y Minalogic han mostrado una clara voluntad de colaboración internacional y de apertura hacia nuevos socios. Por otro lado, la provincia de Cádiz se ha presentado como un territorio con proyectos tractores en energía, industria y logística, un ecosistema innovador en expansión y un apoyo institucional firme.

El Cádiz Investment Hub es una oficina de inversión y desarrollo económico de la provincia de Cádiz, impulsado por la Confederación de Empresas de Cádiz con la financiación de la Diputación de Cádiz. Su objetivo es identificar, atraer, captar y fidelizar inversiones que permitan fortalecer sectores económicos estratégicos en la provincia.