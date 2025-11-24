La Junta retoma el desdoble de la A-384 entre Arcos y Bornos

La Junta de Andalucía ha retomado la conversión en autovía de la carretera entre Arcos y Antequera (A-384). La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado la redacción del proyecto de duplicación de la carretera A-384 en un tramo de cinco kilómetros entre Arcos de la Frontera y Bornos, que contará con un presupuesto de más de medio millón de euros (508.759).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado en una nota que este proyecto es “necesario para conectar el interior de las provincias de Cádiz y Málaga de manera segura”. Al respecto, ha incidido en que el actual Gobierno andaluz “reactivó esta infraestructura, con un estudio informativo y, ahora, con el proyecto de autovía entre Arcos y Bornos”.

El tramo en concreto tiene su inicio en el punto kilométrico 0 y termina aproximadamente en el kilómetro 5, discurriendo por los municipios de Arcos de la Frontera y Bornos. En dicho tramo, la carretera presenta una intensidad de tráfico superior a 5.000 vehículos al día, por lo que se considera su duplicación. La solución propuesta es de dos calzadas de siete metros de ancho cada una, separadas por una mediana. Cada una de las calzadas tendrá dos carriles de circulación de 3,5 metros de ancho.

El Gobierno andaluz reactiva una obra que está pendiente de ejecutar desde hace cerca de dos décadas. Fue hace 18 años, en 2007, cuando se encargaron los primeros estudios informativos para la duplicación de la calzada de la A-384 entre Arcos de la Frontera y Algodonales. Dos años después se acometió la redacción del proyecto entre Arcos y Bornos, pero no se avanzó más en esta infraestructura y ni tan siquiera se llegaron a licitar las obras.

La carretera A-384 une las poblaciones de Arcos de la Frontera con Antequera. Discurre pues por las provincias de Cádiz y Málaga y conforma así la Ruta de los Pueblos Blancos. Junto a la A-382, constituye el eje Jerez de la Frontera–Arcos de la Frontera–Antequera. Este itinerario forma parte del núcleo base de la malla de la red de gran capacidad andaluza, al dar acceso directo a la A-92 desde la aglomeración de Jerez de la Frontera y la Bahía de Cádiz.