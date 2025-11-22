Una caravana de un centenar de coches exige el desdoble de la A-384 de Arcos a Antequera

Alrededor de un centenar de coches procedentes de distintos municipios de la Sierra de Cádiz participaron este sábado en una caravana convocada por Izquierda Unida para exigir a la Junta de Andalucía que destine una partida presupuestaria al inicio del desdoble de la carretera A-384, una infraestructura que consideran urgente y largamente prometida.

Las caravanas partieron desde Olvera, Villamartín y Espera, confluyendo finalmente en Algodonales, donde dirigentes de IU de la provincia y varios alcaldes reafirmaron la necesidad de actuar cuanto antes.

IU señala décadas de incumplimientos y una “injusticia histórica”

El coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, denunció que tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han incumplido sus compromisos con esta carretera, clave para la comarca. Recordó que la A-384 es “una de las carreteras con mayor siniestralidad de la provincia”, y que más de una veintena de personas han fallecido en los últimos cinco años en este tramo.

Rodríguez calificó la ausencia de inversión como una “injusticia histórica” hacia la Sierra de Cádiz, señalando que la falta de infraestructuras dignas profundiza la desigualdad entre territorios y contribuye a problemas como la despoblación.

Aseguró que la movilización de hoy es solo el primer paso, y que IU seguirá presionando, incluso con cortes de carretera, si la Junta sigue sin dar respuesta. Adelantó que Por Andalucía presentará enmiendas a los Presupuestos para obligar al Gobierno andaluz a incluir una inversión real y progresiva “tramo a tramo”.

Alcaldes de la comarca advierten del riesgo diario en la vía

El alcalde de Alcalá del Valle y responsable de Política Institucional de IU Cádiz, Rafael Aguilera, insistió en que este no es un asunto partidista, sino de seguridad para miles de vecinos que utilizan a diario una vía que definió como “tercermundista”.

Aguilera denunció el estado del firme, la peligrosidad del trazado, los socavones, el desgaste y la acumulación de accidentes cada vez que llueve. Recordó también la importancia estratégica de la A-384, que conecta el tráfico pesado del puerto de Algeciras con el puerto seco de Antequera, lo que agrava la situación al mezclar vehículos pesados con un trazado insuficiente.

Espera suma su demanda: el arreglo urgente de la A-393

La alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, añadió que su municipio no solo sufre la situación de la A-384, sino también la de la A-393, que conecta Espera con Arcos de la Frontera y presenta un deterioro avanzado.

Aunque la carretera aparece citada en los presupuestos, Lozano denunció que la inversión prevista es insuficiente y que las condiciones actuales ponen en riesgo la vida de los espereños que la usan diariamente.

Anunció asimismo una marcha de protesta desde Espera hasta Arcos, invitando a toda la comarca a sumarse para exigir atención y seguridad.

Llamamiento a la ciudadanía para futuras movilizaciones

Tanto los dirigentes de Izquierda Unida como los alcaldes presentes coincidieron en que la comarca ha dicho “basta” y que las movilizaciones continuarán hasta lograr compromisos firmes. Hicieron un llamado a vecinos, colectivos y organizaciones para que se sumen a las próximas acciones en defensa de unas infraestructuras que consideran esenciales para la cohesión, el desarrollo y la seguridad de la Sierra de Cádiz.