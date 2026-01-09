Comienza en Puerto Real el curso de atención sociosanitaria de personas dependientes con 25 participantes

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación de Servicios Sociales y la Unidad de Feminismos-LGTBI+, ha puesto en marcha el curso de formación ‘Atención sociosanitaria de personas dependientes’, que permitirá a 25 personas de la localidad cualificarse para las ocupaciones de Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Auxiliar de atención sociosanitaria en instituciones sociales, dos perfiles con gran demanda en el mercado laboral.

La acción formativa tendrá una duración total de 600 horas, de las cuales 120 serán prácticas, y se desarrollará de lunes a viernes en horario de mañana, en instalaciones municipales. Además, como novedad, se ofrecerá acompañamiento individual para superar el procedimiento ‘Andalucía Acredita’, que permite acreditar competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías no formales.

La tenienta de alcaldesa del área de Derechos Sociales, Lorena Díaz López, ha destacado la importancia de esta iniciativa señalando que “este curso no solo abre puertas laborales, sino que contribuye a romper el ciclo de exclusión social. Apostamos por la formación como herramienta para la igualdad real, porque mejora la empleabilidad, crea redes de apoyo y refuerza la autoestima de las personas participantes. A todo ello se suma un segundo objetivo que no es otro que el de capacitar a profesionales que permitan, con su trabajo, mejorar la calidad en la atención a las personas dependientes de Puerto Real”.

Díaz ha subrayado que la elección de la especialidad responde a dos criterios: “Por un lado, la alta demanda de personal cualificado en el sector sociosanitario; y por otro, el perfil de las personas usuarias de nuestros servicios, que en muchos casos carecen de la titulación mínima exigida para acceder a formación reglada. Queremos que nadie se quede atrás”.

La edil acudía a la presentación del curso acompañada de personal municipal de Servios Sociales y de Feminismos además de la empresa pública GEN, que desde 2024 gestiona la ayuda a domicilio en Puerto Real.

La Ley 3/2023 de Empleo define como colectivos prioritarios a personas con especiales dificultades para acceder y mantener un empleo, entre ellas mayores de 45 años, mujeres con baja cualificación, víctimas de violencia de género, personas migrantes o en situación de exclusión social. En Puerto Real, estas dificultades se agravan por el hecho de encontrarse en la provincia con mayor índice de paro del país. En este sentido, la concejala ha recordado el impacto positivo de anteriores acciones formativas señalando que muchas participantes lograron empleo o mejoraron su posición en el mercado laboral.